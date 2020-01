Szerdán ült össze a város vezetése, hogy elfogadja az új és az előttük álló öt esztendő számtalan feladatát, illetve azok tervezetét.

Ahogy minden településen, úgy Móron is összeült az önkormányzat képviselő-testülete, hogy a szokásos és az új feladatok miatt kialakult napirendi pontok előterjesztéseit megvitassa és elfogadja.

Fenyves Péter polgármester kérdésünkre elmondta: – A legnagyobb horderejű döntés az erre a ciklusra kialakított ötéves gazdasági program elemeit érintette. Ezenkívül tárgyaltunk az összes cégünk 2020-as üzleti tervéről is, legyen az a közterület-üzemeltetés, a távfűtés, a városi televízió vagy éppen a szabadidőközpont. Nagy örömünkre szolgál, hogy a fogorvosi ellátásban is változás állt be. Korábban helyettesítésekkel kellett kisegítenie egyik körzetnek a másikat, most valamennyi ellátási körzet ügye rendeződött, mindenhol van főállású fogorvos.

Megkötötték a megállapodást a német és a cigány nemzetiségi önkormányzatokkal is, de döntöttek egy vis maior beruházásról is, mely a Futár utca végében található partfalcsúszást megállító fal építéséről szólt.

Kiírtak egy pályázatot Nemzeti Összetartozás Emlékhelyre. A Trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára egy szobor születik majd, mely a posta épülete elé, a világháborús emlékmű közelébe kerül. Fontos eleme a pályázatnak, hogy időben el kell készülnie az alkotásnak. Vitás kérdés nem volt, az ellenzék is megszavazta az előterjesztéseket, így a tizenöt fejlesztési irányt tartalmazó ötéves gazdasági tervet is. Fenyves hozzátette, a Dózsa utca átépítése, illetve annak folytatása csak az időjárástól függ, miközben a felújítás alatt álló vérellátó épületében jelenleg is folyik a munka.