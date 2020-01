Möllmanné Erzsébet a móri közösség igazi motorja

A vértesaljai kisvárosban és környékén évszázadok óta folyik szőlőművelés.

Az első szőlővesszőket még a rómaiak hozták magukkal. A török uralom alatt a szőlőterületek szinte teljesen kipusztultak, a falu csaknem lakatlanná vált. Az új földesúr német telepeseket hívott a birtokára. A szájhagyomány szerint a Fekete-erdőből települt ide az első hét sváb família; az Ábele, Eisele, Hippele, Négele, Rimele, Schindele és a Wundele család. E családok a Kecske-hegy déli lábánál építették meg földbe vájt kunyhóikat, ahová egy kutat is építettek. A családok egykori lakhelye még ma is viseli a Hétkúti-dűlő nevet. A Vértes hegység lábánál elterülő Hétkúti- dűlő ma a Möllmann bírtok része. A Möllmann Ház – de maga Möllmanné Erzsébet is –, elhivatott a város és a környék turizmusáért, évtizedek óta színes programok, jótékonysági rendezvények ötletgazdája. Nem véletlen az sem, hogy munkáját rangos díjjal ismerték el nemrégiben.

Teltek-múltak az évek, és a Möllmann család nemcsak két gyermekkel bővült, Évával és Eszterrel, de közben a fogadó is túlnőtte magát, és így bővítésre került sor: a Vértes hegység lábánál elterülő Hétkúti- dűlőben 2001-ben tárta fel kapuit a nagyközönség előtt a Hétkúti Lovaspark. A Vértes lankáin, a szőlődombok lábánál „a mosoly és nyugalom szigete” áll. Möllmanné Erzsébet elhivatott a város és a környék turizmusáért, számos program támogatója és kivitelezője. A Möllmann család a mai napig aktívan dolgozik a vállalkozásban. Günter, a férj sajnos már sajnos nincs közöttünk, ám Erzsébet a vállalkozás igazi szíve-lelke. A megyei kereskedelmi és iparkamarától pedig nemrégiben megkapta az Etikus Vállalat díjat. – Aki ismer engem, az nagyon jól tudja, hogy közösségi ember vagyok. Amikor elindult a fogadónk, azon törtem a fejem, hogy mivel lehetne még szebbé, érdekesebbé, ismertebbé tenni Mórt és környékét. Ismeretes, hogy a Móri borvidék vonzza a látogatókat. Pusztavámi lány vagyok, szüleimnek igen nagy szőlőültetvénye volt. Tőlük érdeklődtem, hogy az ő fiatalságuk idején milyen különlegességeket vonultattak fel, főleg szüretkor. Elbeszéléseikből később építkeztem. A férjem annak idején több német borfesztiválra is elvitt. Akkoriban Németországban éltünk – mondja Erzsébet, aki nyitott szemmel járt, s az ottani tapasztalatait aztán Móron, időnként Pusztavámom is hasznosította, hasznosítja. – Több német városban láttam, hogy borkirálynőket választottak. Talán húsz évvel ezelőtt vezettük be ezt Móron, de aztán minden évben sikerült királynőt választanunk. Nagy segítségemre volt Tálos Tamás, a borrend elnöke (aki sajnos már nincs köztünk), s akivel ennek tematikáját kidolgoztuk. Négy évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy nem évente választunk királynőt, hanem kétévente. Így mindenki jobban jár. Möllmann Erzsébet a móri borfesztivál programjainak összeállításában is részt vett, a szüreti felvonulásnál a lovasok szereplését koordinálta. Ott segített, ahol tudott, s ez a mai napig így van. – Érdekes, hogy a magyar emberek karácsonykor nem nagyon veszik igénybe a szállodákat, panziókat. Viszont a szilvesztert már – családjuk körében – szívesen töltik nálunk – osztja meg tapasztalatait Erzsébet, akitől azt tudakolom: mennyire fordulnak meg náluk ismert, híres személyiségek? (Korábban ugyanis alkalmam volt a Hétkútiban két ismert személlyel találkozni: Hűvösvölgyi Ildikó színművészt és Mizsér Attila olimpiai bajnok öttusázót kaptam mikrofonvégre.) – Szerencsére gyakran. Az év minden szakában érkeznek hozzánk ismert színészek, művészek, akik a csendre, nyugalomra vágynak. Az idén is jártak nálunk, de ha nem haragszik, neveket nem mondok. Tudja, a diszkréció ebben a szakmában, nagyon fontos.