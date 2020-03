Mit is pótol a vonatpótló? – Olvasónk jelezte, utánajártunk

A Székesfehérvár–Balatonfüred-viszonylatban közlekedő vonatpótló autóbuszok nem a szabadbattyáni vasútállomáson, hanem 2 és fél kilométerre attól, a kálozi úti elágazó buszmegállójában veszik fel a vonattal utazni kívánókat – panaszolta fel lapunknak olvasónk, a József Attila utcában lakó Zsiga Zoltánné.

Mindezt egyszerűen nevetségesnek tartja. Amint kifejtette: korábban is adódott már, hogy a MÁV vonat helyett busszal szállította az utasokat, de mindig a vasútállomáson biztosította a fel- és leszállást. A jelenlegi lehetőség most viszont azt kínálja az utazóknak, hogy gyalogoljanak 2 és fél kilométert a faluközpontig, vagy fizessenek 250 forintot az óránként közlekedő helyközi járatra, mellyel eljutnak a vonatpótló megállójáig.

Ha valaki Balatonfüredre, a szívkórházba utazna, a vasútállomáson szembesül azzal, hogy bizony nincs pótlóbusz – protestál olvasónk. Az interneten elérhető menetrend semmiféle tájékoztatást nem ad arra vonatkozóan, hogy a vonatpótlóra való felszállási lehetőség milyen messze is van a vasútállomástól. Zsiga Zoltánné kérése az államvas­utak felé: a vonatpótló, megnevezésének megfelelően, úgy közlekedjen, mint korábban, megállója a vasútállomáson legyen, s a MÁV ne terhelje pluszban se fizikailag, se anyagilag az utasokat!

Polgárdiból is panasz érkezett lapunkhoz a Magyar Államvasutakra. Amint a kisvárosban megtudtuk: az önkormányzathoz is több jelzés érkezett a vasúti beruházás kapcsán, miszerint a vonatpótló autóbuszok nem állnak meg a Polgárdi-Ipartelepek megállóban. Nyikos László polgármester felvette a kapcsolatot a beruházó cég koordinációért felelős vezetőjével, egyeztetést kezdeményezett a MÁV és a Volán illetékeseivel a probléma mielőbbi megoldása érdekében.

Az olvasói panaszokkal a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatóságához fordultunk

Válaszukból kiderült, hogy január közepétől folytatódott a Szabadbattyán és Balatonfüred közötti felújítás és villamosítás. Emiatt április végéig módosított menetrend van érvényben, és pótlóbuszok szállítják az utasokat. A mintegy 55 kilométeres vonalszakasz korszerűsítésének eredményeként megvalósul a gyors és környezetbarát villamosított vasúti kapcsolat az észak-balatoni kiemelt turisztikai térség települései, valamint a főváros között. A pályarekonstrukció fázisában módosított menetrend érvényes a Budapest–Székesfehérvár–Tapolca-vonalon; Székesfehérvár és Balatonfüred, valamint Lepsény és Balatonfüred között pedig pótlóbuszok viszik az utasokat. A pótlóbuszok megállóját minden helyszínen körültekintően, számos előírást és biztonsági körülményt figyelembe véve választották meg.

Polgárdi-Ipartelepek vonatkozásában a vonatpótló buszok Május 1. utcai megállóját áthelyezték a vasútállomáshoz vezető lejárati út autóbusz-megállóhelyére. A panasz orvoslást nyert.

Szabadbattyán esetében nem született pozitív elbírálás. A MÁV állítása szerint a vas­útállomás előtti téren a pótlóbuszok nem tudnak megfordulni. A fordulásra az állomás túloldalán lévő rakodóterületen lett volna lehetőség, mely a 30-as vasútvonal sűrű forgalma miatt balesetveszélyes, ugyanis az átszálló utasok a vágányokon keresztül tudták volna csak megközelíteni a kijelölt területet.