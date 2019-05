Mindenki számára elérhetővé vált végre a móri posta épülete

Elkészültek a felújítási munkálatok, amelyeket a posta épületének akadálymentesítése céljából kezdtek meg a belvárosban. Az átalakítás negyvenmillió forintba került, melyet a város saját forrásból finanszírozott.

Mór városa 2006-ban mérte fel a közigazgatási területén található önkormányzati intézmények épületeit, hogy melyikkel mit kell tenni, milyen legyen a fejlesztési irány. Az­óta sorban újul és szépül egyik a másik után, és végre elkészült a posta épületének átépítése, illetve akadálymentesítése.

Sokan várták már

Azért volt égető szükség erre a beruházásra, mert már a bejárat hatalmas kapuja előtt is magas lépcső fogadta a kormányhivatalba látogatókat, és a belépés után is lépcsősorok kígyóztak a patinás épületben. Mozgásukban akadályozott, akár kerekesszékkel közlekedő polgárok nem tudták önállóan intézni ügyeiket, vagy együtt örvendeni az ifjú párral a szinte elérhetetlen házasságkötő teremben. Ezek viszonylag ritkább, ám nagyon fontos alkalmak, amikről nem akar lemaradni senki. A postahivatal akadálymentesítése legalább ennyire fontos, hiszen oda legtöbbünknek heti, illetve minimum havi rendszerességgel el kell látogatnunk.

A terveknek megfelelően haladtak

Fenyves Péter polgármester elmondta, hogy a munkálatok a terveknek megfelelően haladtak, és most szerdán szerét is ejtik a műszaki átadásnak. Minden szabálynak és követelménynek megfelel, és nemcsak a postaszint, hanem a kormányhivatali szint is. Ha mindent rendben találnak a hatóságok szakemberei, akkor csütörtökön a nagyközönség is birtokba veheti a megújult épületet.

Két napot kell tehát várni, és nemcsak a posta, de a magasföldszint és az emeleti a kormányhivatal is elérhető lesz kerekesszékkel. Már a parkolóból padka nélkül lehet felgördülni az épületig, ahol szenzoros ajtó nyílik automatikusan az érkezők és a távozók előtt.

A régi épületben nem volt egyszerű megoldani a lift elhelyezését, de egy kis mérnöki bravúrral elhárultak az akadályok az építés útjából, így a felsőbb szintekre egy nyolcszemélyes felvonó segítségével lehet feljutni, melynek kezelése egyszerű ugyan, mégis a város biztosít mellé egy kezelőt, aki segít elsajátítani a használatot az első időszakban.