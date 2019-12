Mindannyiunkban él legalább egy emlékkép, melyen varázslóként járunk a vízen

Folyók, patakok, tavak vagy csak pocsolyák, egyre megy.

Ha eljött a tél, a rossz aszfalton összegyűlt folton is órákat lehetett tölteni. Az első csúszó cipőtalpát még a széltől bordásra fagyott hullámok rezegtették, de a harmincadik próbálkozásnál a rögtönzött versenypálya végéig is el lehetett jutni, megfelelő karmozdulatokkal egyensúlyozva. A ródlit, a fakutyát akkor még tolták, míg ma „rágugliznak”, hogy mi is az.

A Dunán a jégtörő hajók nyomán sikló uszályokig elért a laposan eldobott kövek lendülete. Hosszú másodpercek teltek el az elhajítás és a hatalmas koppanás között, mikor a maroknyi sziklák szénrakomány alatt nyögő, gigantikus ladiknak csapódtak.

A régi korok gyermekei nem adnák oda a világ valamennyi wifije kedvéért sem azokat a pillanatokat, a mai gyerekeknek pedig meg sem kell várni a hideget, a műjég kristályain is képesek siklani a téli emlékek.