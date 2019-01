Megyeszerte folyamatban van a takarékszövetkezeti hálózatok átszervezése

Nemrégiben egy helybeli olvasó keresett meg bennünket azzal, hogy elpanaszolja: a takarékfiók bezárása a nyugdíjasok és hozzátartozóik számára nehezebbé tette az életet a településen.

A hölgy leginkább azt sérelmezte, hogy a takarékszövetkezeti fiók bezárásával mostantól csak a legközelebbi fiókban, Seregélyesen tud hozzájutni a nyugdíjhoz. – Tavaly kezdődött az, hogy egy héten kétszer volt csak nyitva Szabadegyházán a takarékszövetkezet – mondta el M. Árpádné, aki szerint őt akkor még nyugtatgatták: nem fognak bezárni. Nemrégiben azonban megkapták a levelet: január 7-ével megszűnik a takarékszövetkezet.

A fiókbezárásról a település önkormányzata is tájékoztatott, ebből kiderül: az érintett szabadegyháziak legközelebb Seregélyesen juthatnak hozzá a megszokott pénzügyi szolgáltatásokhoz, azonban az ATM, a bankjegykiadó automata megmarad – csupán az átállás idejére kerül üzemen kívül rövid időre. A jövő hét közepétől pedig érkezik a mobilbank is. Mivel a takarékszövetkezeti átszervezések a megye számos települését érintik, lapunk hamarosan összefoglaló írásban tárgyalja a tudnivalókat, megszólaltatva az érintett pénzintézetet is.