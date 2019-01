Megújult a Maroshegyi Óvoda

Uniós pályázati pénzek lehívásával sikerült fejleszteni az oktatási intézményt. Lett új épületrész és 29 parkoló, de az udvar is megszépült.

Közel 160 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával valósult meg a Maroshegyi Óvoda felújítását célzó beruházás, melynek eredményeképpen a férőhelyek száma 60 fővel bővült.

A meglévő 8 csoportszoba mellett további két csoportszoba, két öltöző, vécé, mosdó, tornaszoba és sószoba is gazdagítja az intézményt.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Kialakítottak egy nevelőtestületi szobát és egy több funkciót ellátó közlekedőt, illetve egy új folyosót is, mindezt úgy, hogy az akadálymentesítésre is figyeltek. Az óvoda udvarán az európai uniós előírásoknak megfelelő játékokat helyeztek el és a bővítés miatt új munkahelyek is születtek.

HIRDETÉS HIRDETÉS