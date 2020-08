Megtartotta a veszélyhelyzet utáni első rendes ülését a cecei képviselő-testület

A piactérrel szemben egy ingatlant teljesen elbontottak, ennek helyét egy murvás parkoló veszi át, amelynek meglétével elkerülhető, hogy a járművek a Deák Ferenc utcában feltorlódjanak.

– Zárszámadásról, költségvetés-módosításról, vagyis pénzügyi kérdésekről is beszéltünk az olyan intézmények esetében, mint a közös hivatal, az önkormányzat. Ezen kívül egy szolgálati lakás bérleti szerződését hosszabbítottuk meg, s döntés született a most induló projektjeinkkel kapcsolatban is az ajánlatkérésekről, felhatalmazásokról. Ezeknek köszönhetően egyre közeledik például a kerékpárút kivitelezésének kezdőnapja, de megkezdődött a savanyítóüzem kialakítási munkáihoz kapcsolódó ajánlatok bekérése is – értesültünk Fazekas Gábortól, Cece polgármesterétől. További örömhír, hogy a településközpont közelében épülő piactér hatósági bejárása során a szakemberek mindent rendben találtak, ami azt jelenti, hogy a használatbavételi engedély kiadása nem ütközik akadályba. Az elöljáró reményei szerint a területet már szeptemberben birtokba vehetik portékáikkal az ideérkező árusok.

A piactérrel szemben egy ingatlant teljesen elbontottak, ennek helyét egy murvás parkoló veszi át, amelynek meglétével elkerülhető, hogy a járművek a Deák Ferenc utcában feltorlódjanak. A piac területére ugyanis behajtani tilos! Megújul a művelődési ház környezete is, aminek keretében a szomszédos ingatlant elbontják a kivitelezők. A munkálatok előreláthatólag a nyár végére fejeződnek be – tudtuk meg. Mindemellett a polgármester arra kéri a helyieket: az ingatlanjaik területén található gyomos területeket folyamatosan kezeljék, gondolva allergiás embertársaikra!