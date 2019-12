Megkezdődött a szülészet felújítása a megyeszékhelyen

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház szülészet-nőgyógyászat osztálya, ahogy azt lapunk korábban már megírta, családbarát szülészeti pályázatot nyert.

Az ezzel járó több mint 200 millió forintos támogatás részben infra­strukturális fejlesztést, részben pedig a szülőszoba, a koraszülöttrészleg és a berendezések átalakítását, otthonosabbá tételét, műszerek beszerzését, valamint a gyermekágyas szobák fejlesztését tartalmazza.

Az átalakítások során maximum két- vagy háromágyas szobákat hoznak létre. Emellett a szobákhoz tartozó vizesblokkokat felújítják, valamint új bútorzat is érkezik. A korábban is családközpontú elveket valló – Év szülészete címet is elnyert – osztályon a fejlesztésekkel az alternatív szülészeti lehetőségeket bővíti az intézmény. Tájékoztatásuk szerint a strukturális átalakítás az elmúlt napokban elkezdődött. Az építkezés ideje alatt azonban továbbra is folyamatos a várandósok és a nőbetegek ellátása – közölte a kórház.