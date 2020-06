Látványos és érezhető a beruházás, amely ezen a nyáron zajlik Sárbogárdon

„Nem bosszúság! Előttünk nagyon szépen visszaállítják eredeti állapotába, talán még szebb is lesz, mint volt. Köszönjük a munkájukat!”

Az imént lejegyzett sorokat nem e cikk szerzője, hanem egy sárbogárdi lakos írta, méghozzá a legnagyobb közösségi portálon. Nagy elismerés ez, főleg azon munkák fényében, amelyek jelenleg Sárbogárdon zajlanak.

A nem megfelelő, hibás részeket garanciálisan javítják

Elöljáróban: ha a Dél-Fe­jér megyei várost választja úti célként vagy köztes állomásként, mindenképpen hosszabb menetidővel kalkuláljon, mert lényegében teljes Sárbogárdot elfoglalták a gépek. Nem lázadás ez! Dolgoznak, igazi munkagépek! – Alapvetően az államhoz tartozik az út felújítása, amely egy teljes aszfaltrekonstrukciót, a víznyelő rácsok kicserélését és szegélycserét foglal magában. Természetesen a kerékpárosokra továbbra is gondolunk: a sávot visszafestik, a víznyelőket pedig kerékpárbaráttá alakítják át – nyilatkozta megkeresésünkre Sükösd Tamás polgármester.

A kivitelezés a 63-as főúton található vasúti átjárótól a Vágóhíd utcáig tart. A gyors munkavégzés érdekében két cég dolgozik a területen, az előzetes tervek szerint egészen augusztus 31-ig – ekkorra datálható az utolsó simítás. – Önkormányzatunk annyiban érdekelt a felújításban, hogy a kapcsolatot műszaki ügyintéző kollégánk, Békési József tartja a kivitelezőkkel. Nemcsak részt vesz a megbeszéléseken, de a lakossági felvetéseket, egyéb észrevételeket is közvetíti a többi szakember felé – tudtuk meg az elöljárótól. A lakosok közül többen érdeklődtek afelől, miért szükséges a járda felbontása.

Két ütemben

A válasz: azért, mert a munkálatok során az út szintje megemelkedik, a járdát pedig egy szintbe szeretnék hozni az új aszfalttal. Ugyanígy az is több helyit érdekelt, hogy a behajtók és a buszmegállók környékén, ahol az adott személy ingatlannal – üzlettel, családi házzal – rendelkezik, megoldható-e süllyesztett szegély használata a könnyebb közlekedés érdekében? Az igények közvetítése megtörtént. Mindezek mellett egyelőre nem releváns jelzések is érkeztek az önkormányzathoz. Ilyenek a nem megfelelő járdaszintről szóló hangok, amelyeket akkor érdemes hallatni, amikor a szóban forgó rész nem a kivitelező számára kiadott építési terület, hanem az elkészült szakasz lesz. Amennyiben továbbra sem marad szintben a járda, azt garanciálisan kijavíttatják majd.

A szinte teljes Sárbogárdon átívelő felújítást mintegy másfél hónappal ezelőtt kezdték el a szakemberek, mondhatni, két ütemben. Vagyis a kivitelező két cég nem egyszerre állt neki a saját feladatkörébe tartozó munkálatoknak. – Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. égisze alatt a vasúti átjáró átépítése is megkezdődött. A területen külön kerékpáros-átvezetés és kanyarodósáv is helyet kap, de a kivitelezők a Katona utca nyomvonalát is átalakítják. Közös célunk, hogy ezek a területek és teljes Sárbogárd élhetőbb legyen – summázott Sükösd Tamás. Majd hozzátette: ugyan látják, tapasztalják, hogy a bogárdiak egy része örül ezeknek a beruházásoknak, azért elkél a türelem is, amit ezúton is köszön az önkormányzat.