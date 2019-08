Látványos a változás Válon

Nehéz helyzetből startolt az önkormányzat 2010-ben, a helyhatósági választások után. Hiánnyal, válságmenedzseléssel kezdtek, ma számos nyertes pályázat nyomán kiszámítható önerővel terveznek.

Bechtold Tamás polgármester 2010-ben nagy adóssággal nézett szembe képviselőtársaival együtt az önkormányzatban. Még nem voltak igazi csapat vele együtt heten, két „kipróbált” képviselőtársuk azonban nagy segítségre volt az újratervezésben. Visszatekintve sem egyszerű: százhatvannyolc millió forint hiánnyal vágtak neki a munkának, amiből azonban jócskán lefaragtak, mire az állami konszolidáció megérkezett. Az eladósodott önkormányzatok új lappal indulhattak, Válnak akkor már „csak” kilencvenhárom millió forint volt a hiánya. Bevételt növelni nem lehet gyorsan, de a takarékoskodás, a kiadások csökkentése látványos változást hozhat, emlékszik vissza a fideszes polgármester. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (önhiki) pályázatait, s a felesleges kiadások lefaragását követte az energiakoncepció. Ma már valamennyi közintézményük épületén napelemek vannak, az önkormányzat energia-számláinak 75-80 százalékát ebből fedezik, mondja Bechtold Tamás. Megtörtént ugyanezen épületek energetikai korszerűsítése: külső hőszigetelés, nyílászárócsere, belső korszerűsítés, s idén a pelletüzem és a hőközpont átadása tette fel az i-re a pontot.

A község saját utait, járdáit ötven százalékig önerőből építették, a település geológiai fekvéséből adódóan a belügyminisztériumi vis maior-alap pályázatain is rendszeresen indulnak utak, támfalak reparálására, megerősítésére. A Váli-víz megduzzad a heves esők idején, a Váli-völgy másik végéről is ide zúdul a víz. A pályázatok és támogatások pontosan jelzik, ha az államnak „jól megy”, jut korábban elmaradt kiadásokra is, összegzi nagy vonalakban az elmúlt év eredményeit a polgármester.

Felújították a tűzoltólaktanyát, a környék egyik legkorszerűbb szerkocsijának vá­sár­lásához járult hozzá az önkormányzat. Megújult a sportpálya öltözője, öntözőrendszert alakítottak ki, a polgárőröknek terepjárót vettek – pályáznak és pályáznak. Kiváló a civil szervezetekkel a kapcsolat, a kölcsönösség jegyében zajlik minden, a közmunka-program Válban bevált. Lényegében nincs munkanélküliség, rendszeresen juttatnak szociális tűzifát, bevezették a iskoláztatási támogatásokat, és helyi ösztöndíjprogramot indítottak.

Vál kétezerötszáz lelkes, a csok-nak köszönhetően fiatal családok érkeztek hozzájuk. A falusi csok-ra nem jogosultak, s ez ezúttal öröm, mert nő a létszám. Évente általában huszonöt gyermek születik, az egyik rekordesztendőben harminchat kisbabát köszönthettek a váli polgárok között. A Pannónia Szíve Programban az Ürményi-kastély felújításának tervei elkészültek, renoválják a katolikus templomot, s a turisztika minden válfajára készen állnak. Egyházi és vadászati, bakancsos, sőt még esküvői turizmusban is joggal gondolkodnak az Ürményi és a Dreher-örökségek, s a vadaskerti romantika jegyében.