Távolinak tűnik a Léna elleni kutyatámadás lezárása, de a műtétekre szükség van

Hazánkban ilyen jellegű felmérések nem láttak napvilágot, de német nyelvterületen fontosnak tartják: minden tizedik rottweiler megharap valakit. Ha ez igaz, akkor nincs okunk félni az erdélyi medvéktől…

Valahogy érthető, hogy az emberek tartanak bizonyos kutyafajtáktól, és ma Csókakőn ez különösen igaz.

A Fejér Megyei Hírlapban többször is beszámoltunk arról a hátborzongató kutyatámadásról, ami idén július 1-jén történt a faluban. Egy elszabadult rottweiler a nyílt utcán támadta meg a két és fél éves Lénát. Több ember is a kislány és édesanyja segítségére sietett, de óráknak tűnő hosszú percek után tudták a fenevadat eltávolítani. Mentőhelikopter vitte el a kislányt súlyos, életveszélyes állapotban. Annak idején követtük a támadó kutya sorsát, kértük a hatóságokat, nyilatkozzanak, a rendőrséget, hogy mit tudtak kivizsgálni és a jegyzőt is faggattuk intézkedéseiről.

Utóbbit – úgy néz ki – alaptalanul marasztaltuk el, mert miközben mindent elkövetett, meg volt kötve a keze. Fűrész György polgármestertől tudtuk meg, hogy a falu jegyzője már az első pillanattól csak kérhetett a különböző szervektől. Amikor a mentőhelikopter felszállt Lénával, a helyszínen voltak a polgárőrök, a móri rendőrök, a polgármester, de hiába, mert büntetőeljárás miatt a megyei rendőrkapitányság vette át az ügyet és a kormányhivatal állategészségügyi osztálya. A jegyző és a polgármester javaslatára a következő közgyűlésen tárgyalták az ügyet, ebösszeszámlálást kezdeményeztek, növelték a jegyző kutyatartással kapcsolatos jogkörét, kezdeményezték chipolvasó vásárlását. Már július 2-án 19 ember petíciót adott át, hogy a kutyák tartását szüntessék meg annál a háznál, ahol a véreb élt. A jegyző a kérést továbbította a kormányhivatal bicskei járásához. A szakértői anyag – ismereteink szerint – az elmúlt napokban született meg, és úgy tudjuk, nem lát okot a szakember a kutyatartás megszüntetésére. Mindeközben a jegyző vizsgálta, a kerítést kijavították-e. Ugyancsak a jegyző kérte a móri rendőrséget, hogy amíg a vizsgálatok tartanak, fokozzák a járőrök aktivitását.

Furcsa összehasonlításra kértem Fűrész György polgármestert, aki a kutyatámadás előtt két héttel szenvedett súlyos közlekedési balesetet. Elmondta, hogy egy kamionos figyelmetlensége miatt következett be a baleset, ami után az anyagi károk mellett műtétekre volt szüksége, hogy az elroppant gerincet összecsavarozzák. A kamionos már a helyszínen elismerte hibáját, mégis a nyomozás végéig fogva tartották. Augusztus végére a kamionos és annak cége kártérítést adott, kifizették a büntetési tételeket, lezáródott a nyomozás, a biztosítók is elrendezték a tételeket.

A kislánnyal kapcsolatban ismereteink szerint fel sem merült a kártérítés ötlete a kutyatartóknál, akik nem kerültek őrizet alá, sőt valószínűleg már jogi segítség védi őket. A rendőrség még nyomoz az ügyben, és valószínűleg az ügyészséghez továbbítja az anyagot, s az jó esetben perbe fogja a kutya gazdáját, és talán egy év múlva lesz elsőfokú ítélet. Jegyzőkönyvek tanúsága szerint a kutyatámadás után a kutya tulajdonosa kérte, hogy az ilyenkor kötelező karantén lejárta után altassák el a tettes rottweilert. Pár nappal később meggondolta magát, és több trükkel megpróbálta az ASKA menhelyen karanténba zárt kutyát elvinni. A menhely jogszerűen eljárva ezt nem engedte. Úgy tudjuk, a menhelyen nem kaptak arról értesítést, hogy a 14 nap lejárta után szolgáltassák vissza a rottweilert, ezért a karantén végén elaltatták. Ismereteink szerint az állatok védelméről szóló törvény miatt vizsgálatot kezdeményeztek a menhely ellen.

Fűrész György kijelentette, hatalmas lyuk tátong a jogalkotásban. – Ahogy a gépjárművezetéshez szükséges a különböző jogosítvány, éppúgy szükség lenne az állattartásnál is, hiszen nem mindegy palotapincsi vagy rottweiler az eb! – mondta a polgármester.

Úgy néz ki, hogy a jól szabályzott közlekedésben a baleseteket két hónap alatt lerendezik. Viszont Léna hátralevő műtétei a jóakaratú embereken múlnak, a bodajkiakon, csurgóiakon, csókakőieken vagy a MOL Fehérvár aláírt mezzel segítséget kérő csapatán. Utóbbi licitje még csak 150 ezer forintnál jár, amit a polgá[email protected] címen lehet növelni. Az emberek a Rácz László – Rácz Léna névre kiállított Erste számlán (11600006-00000000-84566139) segíthetnek, a politikusok pedig a megfelelő jogalkotással.