Minden évben más a mottója a Szent György Kórházban tartott versenynek, melyet az a Kézhigiéné Világnapja hívott életre, melynek jelmondata, Ments életet, moss kezet! A megyei kórház idei címe, az, hogy Miért olyan fontos még mindig a kézhigiéniával kapcsolatos ismeretek megosztása?

–Nem véletlenül ötödik hó ötödikén van a Kézhigiéné Világnapja, hiszen a két nyitott tenyerünk, a kétszer öt ujjunk tisztántartása a cél. De egyben a két kéz ujjainak összege is fontos, ugyanis a nem megfelelően tisztán tartott ujjak és a két tenyér a 10 leggyakoribb oka a fertőzéseknek. Ezen a napon kiemeljük a kórházi fertőzősek elkerülésének fontosságát. Semmelweis óta tudjuk, hogy tiszta kezekkel kevesebb lesz, vagy akár meg is szüntethető a kórházi fertőzések nagy része. Az első az, hogy mikor kell kezet fertőtleníteni? Van ezzel kapcsolatba a WHO-nak öt pontja, mely szerint a beteg érintése előtt, a beteg érintése után, a szeptikus beavatkozás előtt, a környezet érintése után és ha szennyeződött a kéz. Ezekben az esetekben kötelező a kézfertőtlenítés. A másik fontos dolog, hogy csináljuk jól! Éppen ez az, amit mi ezen a versenynapon ki is próbálunk. Van itt egy készülékünk, egy magyar találmány, a Semmelweis Hand Hygiene Scanner, amit itt ma mindenki kipróbálhat, hogy jól fertőtlenítette-e a kezét–mondta Pásztor László.

Mint azt a higiénikus orvostól megtudtuk, a kórházban folyamatos munka az, hogy a megfelelő minőségű kézmosás alapjait mindenkinek elmondják, bemutatják és számon is kérik az eredményt. Az ellenőrző készülékek rendszeresen járják az osztályokat és mindenkinek számot kell adni a tudásáról.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Arra a kérdésre, hogy milyen sikert érnek el az oktatások, vizsgák, ellenőrzések, azt felelete a higiénikus orvos.

–Boldog vagyok, mert majdnem jók a tapasztalatok. Mikor ezt elkezdtük, hat évvel ezelőtt, akkor 60 százalék volt a megfelelőségi arány. Ez most nyolcvan százalék fölött van. A 90 fölötti eredmények a világon nincsenek, de mi már közel állunk hozzá–mondta Pásztor László.

A Szent György Kórház Higiéniai Osztálya, orvosokat, ápolókat, betegkísérőket egyaránt versenyre hívott a Romhányi Auditóriumba, ahol ebben az évben is és a tableteken elvégezhető, 13+1-es elméleti tesztet követően mehetett mindenki a Hand-in-Scan-hez.