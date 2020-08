Lassan, de megindult a kereslet a tűzifapiacon, mégis tovább csökkennek az árak

A korábbi árakhoz képest akár 10-15 százalékot meghaladó árcsökkenést is tapasztalhatnak a tűzifát keresők. A méterben, illetve erdei köbméterben vásárolt fák ideje egyre inkább lejár, a piac konyha-, illetve kályhakész hasábokkal lát el mindenkit.

Valaha a legegyszerűbb és legolcsóbb módja a fával történő tüzelésnek az volt, hogy a családok kimentek az erdő kijelölt területére, és zsebükben az erdészet engedélyével összeszedték, rakatolták a fát. Ha két három család ment ki, akkor összedolgoztak és két-három köbölésre váró rakat készült. A területet tisztán kellett átadni, így a legkisebb gallyakat is eltüzelték, a parazsánál megsült a borral leöblített, füstölt finomság és később egy autó hazavitte a házhoz a tüzelőt.

Ennek a romantikus megoldásnak elvileg ma sincsen semmi akadálya, ám Háhn Mihály, a Csókakőn élő, Mór környékén dolgozó fuvaros szerint egyre kisebb erre a kereslet. Egyre fogy az az egyébként sem túl népes tábor, aki még bevállalja ezt a nehéz fizikai munkát. A fuvarozó meglátása szerint a legtöbben nem azért állnak el ettől a beszerzési módtól, mert megijednek a munkától, hanem mert az erdőket ke­zelők közel olyan áron adják a láncfűrésszel dolgozó családoknak a fát, hogy nem éri meg.

– Lassan, de kezd elindulni a mozgás a piacon, egyre több megrendelés fut be hozzánk. Az igényeket ennek megfelelően ki tudjuk elégíteni, úgy átlagosan egy hét a várakozási idő. Az árak jelentősen csökkentek, jelenleg 17 ezer forinttól indulnak, ami persze különleges igények esetén emelkedhet – mondta érdeklődésünkre Győri Viktória, az Alba Tűzifa ügyvezetője. Mint megtudtuk, az alapár esetében a hasított vegyes keményfára kell gondolni, ami teljesen kályhakész. A nagy „divat”, az akác például 18 ezer jelenleg, de gyertyánt vagy éppen bükköt is kapni ugyanennyiért. Győri Viktóriáék nem válogatják a fát, hanem eleve külön vágják, ha valakinek az a kívánsága. Az említett ár náluk egy szórt, vagyis ömlesztett köbméterre vonatkozik: – Mi csak ebben dolgozunk és számolunk, és ha ezt valaki összerakja, akkor úgy 0,6-0,7 köbmétert kap belőle. Rakottan, illetve kalodában jelenleg nem árusítunk, mivel Tácon lett új telephelyünk, és ezzel most nem foglalkoztunk.

Hasonló folyamatokról számolt be Borgátai András. A Fehérvár Tűzifa Kft. vezetője is megerősítette, hogy a piacon csökkentek az árak: – A kereskedők folyamatosan igyekeznek a vevők kedvében járni az árakat tekintve éppúgy, mint az aprítást vagy a szállítást figyelve. A folyamat az alapoktól indult el, ugyanis az erdészetek engedtek az árakból, ezért ezt várja el a piac is a végső árak kialakítása során, ám azzal senki sem számol, hogy a bérköltségek és az eszközök beszerzési árai folyamatosan emelkednek.Utóbbiak fénysebességgel, így a tűzifa-kereskedők kicsit két tűz közé kerültek. Jelenleg úgy számolom, hogy nagyjából 10-15 százalékos árcsökkenés van a piacon, de ez akár még lejjebb is mehet. Jó példa erre az akác, ami egy sláger-fa nálunk. Tavaly 32 ezer volt köbmétere, most éppen 28 ezerért adjuk, de a folyamatokat figyelve az is lehet, hogy lejjebb kell mennünk 27 ezerre. Ezek konyhakész, vagyis kályhakész fák, és az áraik szórt köbméterben értendők.

Borgátai mellékesen megemlítette, hogy miközben pár száz vagy ezer forinton is eldőlhet, hogy ki hol rendel, a másik oldalon a barkács­áruházak polcairól képesek emberek hasított fát venni egy hálóval háromezerért, pedig annak, visszaszorozva, 150 ezerbe kerül köbmétere.

IDÉN MÉG NEM INDULT ELJÁRÁS

Még a lángsugarú évszak derekán elkezdődött a tűzifaajánlatok böngészése a hirdetésekben, közösségi oldalon. Így bukkant kedves Olvasónk egy remek ajánlatra, ahol 12 ezer forintért kínáltak tűzifát köbméterenként. Olvasónk azonnal lefoglalt nyolc köbmétert, ám a tűzifaárus különböző kifogásokkal húzta az időt, majd végül úgy döntött, nem visz egyáltalán semennyit panaszosunknak. Megkerestük a fakereskedőt, akit az említett vádakkal illetett az Olvasó. Az ő álláspontja is érthető az ügyben, ugyanis – mint azt tőle megtudtuk – az akciós ár valóban 12 ezer forintról szólt, de az a hasított, vegyes keményfára vonatkozott. A vevő viszont ugyanezért a pénzért át akarta a céggel a fát válogattatni, hogy ne kerüljön bele a mások által annyira kedvelt akác. Szerencsére most senki sem károsult és a rendőrség erre vonatkozó kérdésünkre azt nyilatkozta, hogy: „Közösségi portálon történő tűzifa-értékesítéssel összefüggő visszaélések vagy jogsértések miatt az idei évben a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén nem indult eljárás.” Az azonban fontos, hogy a vevő és az eladó egyaránt helyesen, etikusan járjon el a másikkal szemben!