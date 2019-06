Kinőtte a Városház teret az Esélynap Székesfehérváron

Negyedik alkalommal szervez Esélynapot az EsélyKör – a fogyatékosügyi szervezetek hálózata -Székesfehérváron. Június 12-én, 10 és 15 óra között kerül sor a nagyszabású programra, amelyet ezúttal a Zichy ligetben szerveznek meg – emelte ki sajtótájékoztatóján

Braun Katalin, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány programkoordinátora, Papp Mária, a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületének (LÁRKE) irodavezetője és Molnár Tamás, civil- és ifjúsági tanácsnok.

– Az idei évtől már külön költségvetési soron támogatja az önkormányzat a szervezők munkáját – fogalmazott a tanácsnok, utalva a rendezvény civil szervezőinek összefogására, amelynek eredménye lett a támogatás. A LÁRKE az idei esélynapon rendhagyó módon azt szeretné megmutatni, hogy egy fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű ember is teljes tagja a társadalmunknak.

– Megmutatjuk, hogy mi is képesek vagyunk dolgozni, játszani és közösségi szerepeket vállalni – tette hozzá Papp Mária, ahogy azt is: a vakvezető kutyák teljes értékű csapattagként vesznek részt az eseményen. Bemutatójukra egyébként 11 órakor kerül sor a rendezvényen. Braun Katalin pedig megfogalmazta: közel harminc szervezet, civilek, állami szervezetek és a for profit szféra tagjai is megjelennek az eseményen, amely idén a „Helyünk a világban” nevet kapta, azért, mert 2019 a fogyatékos munkavállalók éve. Érzékenyítés, tájékoztatás, bemutatkozás, a fogyatékossággal élők életének bemutatása a cél, így lesznek kézműves foglalkozások, cukorka készítés, csocsó, érzékenyítő játékok látássérült, hallássérült, mozgássérült, autizmus témában, kerekesszékes akadálypálya, vakvezető kutyával való közlekedés is – mindez a Zichy ligetben, jövőhét szerdán.