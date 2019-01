Kereskedősök és vendéglátós diákok versengtek egymással Fehérváron

Békéscsaba, Dunaújváros, Kaposvár, Pécs, Siófok, Székesfehérvár, Tatabánya és Veszprém – ezek azok a települések, amelyek szakképzési centrumaiból diákok érkeztek a Deák Ferenc kereskedelmi és vendéglátóipari iskolába, hogy megmérkőzzenek.

A kereskedők versenyén összesen nyolc, míg a vendéglátósok esetében öt csapat versenyzett. Azonban a kezdet közös volt: a két kategória tanulói szakmai totó kitöltésével kezdtek. A kereskedők – lehetőleg jó – válaszokat adtak arra, melyek az áruátvétel tárgyi eszközei, vagy hogy a tejtermékeket hány fokon kell tárolni. A vendéglátósok a hosszabb, részletesebb, és mindegyik szakmára (pincér, szakács, cukrász) kiterjedő kérdéssorban a hazai borvidékekről, valamint az inventár és a csáró jelentéséről referáltak, de a versengőknek azt is tudniuk kellett, kihez köthető a „málnafagylalt vörösbor esszenciával”.

Neves, szakértő zsűri figyelte és értékelte a menüt, tálalást, gyakorlatot

A totó végeztével a pincérek díszterítést készítettek, a szakácsok és a cukrászok pedig a tankonyhákon foglalták el állomá­saikat. A csapatok három-három tagja tehát szétszéledt, őket külön zsűri „felügyelte”. Csakúgy, mint a leendő eladókat, akik előbb egy csomagolási feladatban vettek részt (itt egy bort és egy édességesdobozt kellett minél precízebben, stílusosabban becsomagolniuk), majd többek között kirakatot terveztek és kasszáztak.

S amíg a tankonyhákon készültek az ételek, és az aulában egyre fényesebbé váltak a poharak – a mérnöki pontosságú tányérelhelyezésről nem is beszélve! –, addig a tornateremben és a közeli tanteremben pályaorientációs kiállítás, előadás zajlott. Előbbi tekintetében például a megyei iparkamara, illetve egyéb megyei (magyaralmási, móri, orondpusztai, zámolyi és fehérvári) vállalkozások, cégek települtek ki, és mutatkoztak be a váltakozó számú hallgatóságnak. A gyakorlatiasság itt is megjelent: a beszámolók mellett kóstolni és vásárolni is lehetett az adott termékekből. Mindeközben pedig pályaorientációs foglalkozásként nemcsak a Deák, de – en bloc – a szakképzési centrum működési rendszerét is megismerhették a látogatók.

A tornaterem egyik sarkában méz-, a másikban kolbászillat fogadta a vendégeket, akik Andi bohócnak köszönhetően immár sárga vagy éppen piros lufiállatokkal jártak fel-alá. A nap megkoronázása az itt zajlott eredményhirdetés volt. A kereskedők versenyét a dunaújvárosi csapat nyerte meg, de dobogóra állhatott még a tatabányai kereskedelmi, vendéglátó és idegenforgalmi iskola csapata, valamint a pécsi Zsolnay Vilmos szakközép csapata is. A gasztronómiai versenyben a pincérek, szakácsok és cukrászok együtteséből álló „válogatottak” közül első helyen a veszprémi Jendrassik-Venesz iskola növendékei, másodikként a deákosok, harmadik helyen pedig a tatabányaiak végeztek. Ezen belül a legjobb pincért Székesfehérvár, a legjobb szakácsot Veszprém és a legjobb cukrászt Tatabánya adta.