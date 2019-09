Kerámiák, paprikák és sok helyi szépség – Bemutatták a fesztiválon Fejér megye kézműves értékeit

A XXVII. Országos Vadásznap és a XIII. Vadgasztronómiai Fesztivál keretében, a Fejér Megyei Önkormányzat szervezésében valósulhatott meg a Megyekorzó, amelynek célja a házi készítésű, természetes, egészséges ételek és kézműves termékek népszerűsítése.

– Hazai értékeink legfőképp azok, amiket mi állítunk elő, két kezünk munkájával teremtünk meg. Ezen gondolat mentén fejlesztettük tovább a Fejér Termék Programot – fogalmazott Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke a Megyekorzó megnyitója apropóján. A program célja a munkahelyek teremtése, a hátrányos helyzetű térségek gazdaságának fejlesztése.

– A megye nagy rendezvényein mindig lehetőséget biztosítunk a megye kereskedőinek, ez így lesz a szeptember 20-i velencei Megyenapon is. S ezért vállalta a Fejér Megyei Önkormányzat a társrendezői szerepet a vadgasztronómiai fesztiválon is – egyrészt ebben az impozáns környezetben méltó helyre került a vadgasztronómiai fesztivál, s közben bemutatkozhatnak a Fejér Termék Program résztvevői, s a Megyekorzó és Fejér megye értékeinek bemutatása is meg tud történni – tette hozzá az elnök, aki Tessely Zoltán és Törő Gábor országgyűlési képviselővel közösen mérte fel a megjelent standokat, majd pedig átadták a legszebb standoknak járó elismeréseket.

Mint kiderült, a megye minden pontjáról érkeztek termelők most is, első lett a Csuda-Cserép Fazekasműhely Ercsiből, a második a Nagylóki Szociális Szövetkezet paprikás standja, a harmadik pedig holtversenyben Kacsó Albert zámolyi kézműves és a velencei dr. Entz Ferenc szakiskola standja.