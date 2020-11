Jövőre több árnyék és tisztább levegő fogadja a lakosságot Szabadbattyánban

Szép, napos idő köszöntött azokra, akik faültetéssel töltötték a szombat délelőttjüket.

Szabályos földlabdákból álltak ki a vékonyka facsemeték a falubattyáni játszótér mellett szombaton reggel, amikor megérkeztek a helyiek, hogy elültessék őket. A friss, napos reggelen Szabó Ildikó polgármester is megérkezett, hogy együtt helyezzék el új otthonukban a fiatal növényeket.

– Szabadbattyán önkormányzata csatlakozott a 10 millió fa Magyarországon programhoz – fogalmazott a Fejér Megyei Hírlapnak a polgármester, akinek kezdeményezésére, s Kecskés Tímea segítségével valósulhatott meg a településen az ültetés. Az önkormányzat mellett lelkes önkéntesek is részt vettek az ültetésben. A falubattyáni játszótér mellett, ültették el az első csemetéket szombaton délelőtt. Összesen húsz fát ültettek el ezen a napon a szabadbattyániak – platánt, kétfajta kőrist, hársfát és gyümölcsfákat. – Főképp a játszóterek környékére ültettük a gyümölcsfákat, így árnyékot adnak jó időben, s azok a gyerekek is találkozhatnak a termésükkel, akiknél nincs otthon a kertben gyümölcsfa. Olyan fajták mellett döntöttünk, amelyek nem igényelnek különösebb gondozást. A platán pedig Szabadbattyán jellegzetessége, hiszen a Cifrakertben számos olyan hatalmas példány található, amelyekre büszkék vagyunk. Viszont pótolni kell őket, mert pusztult közülük több is.

Kerültek fák a Cifrakertbe és több közösségi, önkormányzati ingatlanra is. – Fontos lenne, hogy azok a gyerekek, akik kikeverednek a számítógép mellől, jó levegőn, szép környezetben tölthessék el az idejüket Szabadbattyánban. Falubattyánon kívül szeretnénk az összes településrészt bekapcsolni a körforgásba, hogy senki ne érezze magát periférián – tette hozzá a polgármester.