Jól járt, aki kijárta a csurgói horgásziskolát

A nehézségek, vagyis a vírus ellenére is megszervezték a Pecasuli névre keresztelt tábort, ahol fiatalok ismerkedhetnek a horgászat szépségeivel, rejtelmeivel.

Lassan két évtizede, hogy elindult a Pecasuli a Fehérvárcsurgói Sporthorgász Egyesület égisze alatt. Simon Attila, az egyesület elnöke elmondta, hogy Halász Tibor, a civil szervezet jelenlegi titkára indította útjára a Pecasulit, és a fiatalok körében azóta is nagy sikere van.

A Hajnal horgásztó adott otthont és kezdetben szép fogásokat az első, gyakorló napon. Ment a hal rendesen, vagyis volt kapás, és egyik keszeg a másik kárász után került a haltartókba. A spiccbottal küzdő különítmény még szélhajtó küszt is fogott, bár úri nevét feledve mindenki csak snecinek hívta ezt a szép kis halat. Persze akadt pár komolyabb nemes hal is a horogra, köztük egy tekintélyes, pingponglabdaszemű, 5,7 kilós ponty is.

A környék valamennyi települése delegált ide gyermekeket, így 35 fiatal ismerkedett ezzel a szép sporttal, és sokat közülük szüleik is elkísértek.

Első nap csak gyakoroltak és csiberagulevest ettek pogácsával, ám a második nap már élesben ment, akkor volt a horgászverseny. Simon Attila elárulta, a halak nem voltak túl éhesek azon a napon, de így is sikerült díjazni a legjobbakat, illetve minden résztvevő kapott egy-egy érmet és egy kisebb ajándékot.

Kiderült, hogy a halak is lehetnek frontérzékenyek, viszont a gyerekek kedve nem ment el, és jólesett a nap végén a pizza.