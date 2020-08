Isztiméren és Szentgyörgyön is gyarapodik a református gyülekezet

A hét végén 13 isztiméri és iszkaszentgyörgyi fiatal konfirmált a református templomokban. A két település gyülekezetében Gállné Medveczky Borbála személye a közös: ő a lelkipásztora mind a két közösségnek. Milyen a hitélet mostanság?

– Egy régebbi népszámlálás adatai szerint Iszkaszentgyörgyön körülbelül 300, Isztiméren mintegy 100 református él. Utóbbi helyre az Őrségből és a Felvidékről telepítettek be református családokat, hiszen Isztimér eredetileg sváb település. Nyilván azok száma, akik aktívan részt vesznek a gyülekezeti életben, és vasárnaponként templomba is eljárnak, ennél jóval kevesebb – mondta bevezetésként Gállné Medveczky Borbála.

A gyülekezetek összetétele elég vegyes, a kisgyerekektől az idősekig szinte minden korosztály képviselteti magát, és a lelkész is igyekszik mindenkire odafigyelni, hogy a keresztelőtől a temetésig mindenki megkapjon mindent, amire lelki szinten szüksége van.

Gállné tart hitoktatást az isztiméri és a szentgyörgyi óvodásoknak, valamint a kincsesbányai – ahol nincsen református templom – és az iszkaszentgyörgyi iskolásoknak is. A nagyjából száz hittanos kisgyermeknek a hittanévnyitó és a hittanévzáró istentiszteletek között számos programot is szerveznek – főként a nagy ünnepek környékén –, bábelőadást, kézműves-foglalkozásokat és egyéb eseményeket rendeznek kisebb vendéglátással egybekötve. A nyári szünet idején rendszeresen tartanak hittantáborokat, ahová az említett településeken kívül Moháról is érkeznek gyerekek. Az ismert, kedvelt és szokásos játékok mellett természetesen mindennap van lelkigyakorlat, amelyen egy-egy bibliai történetet játszanak el, beszélnek át a lelkésszel, akivel imádkoznak, énekelnek is a gyerekek.

– Iszkaszentgyörgyön református nőszövetség is működik, amely szinte minden programban, jótékonysági akcióban, ünnepben részt vesz. Ugyanakkor kiemelten figyelnek az idős, beteg, özvegyen maradt gyülekezeti tagokra, akiket rendszeresen látogatnak, támogatnak. Több mint tíz éve kiemelt rendezvényük februárban a jótékonysági bál, amelynek bevételét természetesen mindig jótékony célokra fordítják – mondta Gállné, aki 22 éve él férjével és azóta született négy gyermekével Iszkaszentgyörgyön. A két falu lelkészi szolgálatát akkor vette át férjétől, Gáll Attilától, amikor őt 2006-ban Iszkaszentgyörgy polgármesterévé választották.

– Örömmel mondhatom, hogy gyülekezeteink szépen fejlődnek és számos pozitív változáson mentek keresztül. Korábban volt olyan év, amikor sajnos több temetésre kellett menni, mint amennyi keresztelőt tartottunk, ám hálát adok Istennek, hogy az utóbbi években egyre több gyermek és fiatal jár hozzánk rendszeresen, a szülők pedig fontosnak tartják, hogy megkereszteljék és hitben neveljék őket. Rendkívül fontosnak tartom a példamutatást, azt, hogy a családok együtt járjanak templomba – a gyereket ne küldjék, hanem hozzák el. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen gyerekek hosszú távon is a gyülekezet tagjai maradnak – mondta Gállné Medveczky Borbála, aki a közeljövőben igyekszik nagyobb hangsúly fektetni a konfirmált fiatalokra és az ő konkrét feladatokkal történő, aktívabb bevonásukra a gyülekezet életébe, amelynek teljes jogú tagjaivá váltak.

– Azt szeretném, hogy a református hit olyan alap legyen, amely segít a hétköznapokban a feladatok és a nehézségek megoldásában is. Mindig jó tudni, hogy létezik egy olyan közösség, ahová bármikor – örömben és bánatban is – fordulhatnak. Az élet nemcsak a fizikai szükségletek kielégítéséből áll, de a lelki szükségleteinkre is figyelnünk kell. Nincs annál csodálatosabb, mint amikor az istentiszteleteken lélek találkozik a lélekkel – zárta szavait a lelkész.