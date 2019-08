Intenzív egyeztetések zajlanak a fehérvári kórház fejlesztési programja tekintetében

Remélhetőleg hamarosan a kormány elé kerül annak az egyeztetésnek az eredménye, amely a megyei Szent György Kórház komplex fejlesztését teszi majd lehetővé. A legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely miniszter a légkondícionálás fejlesztése kapcsán emelte ki a Fejér megyei intézményt.

Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter nemrégiben a kormányinfón kiemelte, hogy a kórházakban a légkondicionálást és az ezzel kapcsolatos programokat kell támogatni, majd pedig hozzátette: most éppen Székesfehérváron szeretnének olyan döntést hozni, ami lehetővé teszi, hogy a Fejér megyei kórház légkondicionálása a lehető leghamarabb megtörténjen.

A több évtizedes légtechnikai berendezések cseréje is cél, várják a döntést

Ezzel kapcsolatosan Cser-­Palkovics András polgármester a Fejér Megyei Hírlap kérdésére kijelentette: a kormány és a város között – a kórház bevonásával – intenzív egyeztetések zajlanak a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztési programja tekintetében. A városvezető elmondta: összeállt egy olyan műszaki-szakmai paraméterekkel rendelkező kórházfejlesztési program, amely óriási előrelépést jelentene a Szent György Kórház ellátottjai, dolgozói számára. A tárgyalások előrehaladottak, tudtuk meg, a végleges döntést a kormány hozza meg.

– Bízom benne, hogy ez is hamar meg fog születni – emelte ki Cser-Palkovics András, hozzátéve, hogy a tervezett projekt összegszerűségében is elég jelentős mértékű kórházfejlesztést jelent, amelyen belül a korábbi elképzelésekhez képest új tartalmi elemek megjelenése is várható. – Miután miniszter úr már beszélt róla, így nyugodtan elmondhatjuk, hogy ennek része a korábbi tervekkel ellentétben – ami csak egy-egy épületrész légkondicionálását jelentette volna –, a teljes kórházi ingatlanegyüttes légkondicionáló berendezésének cseréje, illetve kiépítése és teljes korszerűsítése. Ez önmagában egy 1 milliárd forint körüli beruházást jelent, amely része lenne a már említett nagy fejlesztési csomagnak – fogalmazott a polgármester, aki bízik abban: a kormány tekintettel lesz a kórház számláján lévő jelentős fejlesztési összegre, amely lehetőséget biztosíthatna arra, hogy ezt a beruházási elemet kiemeljék és elindítsák – tekintve, hogy egyszerű beszerzésről van szó.

Felülvizsgálat

– Ez reményt adna, hogy jövő ilyenkor hiába lenne nagy meleg, a kórházon belül már az új berendezésekkel lehetne dolgozni és a klímát megfelelő hőfokon tartani. Tehát bízunk abban, hogy a kormány e komplex csomagról – azon belül pedig a légkondicionáló-berendezés cseréjéről, illetve részben, ahol még nem volt, a teljes kiépítéséről – mihamarabb meghozza a döntést. Cser-Palkovics András emellett továbbra is hangsúlyozta: a tárgyalások azonban túlmutatnak ezen, ugyanis vannak más technológiai-műszaki és egyéb orvos-szakmai, egészségügyi fejlesztési elemei is programtervezetnek. Ennek kapcsán említette még például az ehhez tartozó több száz parkoló kiépítését is. – Várjuk a végleges kormányzati döntést – mondta.

A kórház a hírlap kérdéseire hozzátette: a 2016-ban a kormány részéről elfogadott beruházási tartalom került újonnan felülvizsgálatra, optimalizálásra, ennek következtében a kórház vezetése módosított szakmai koncepciót fogalmazott meg. A koncepció egy részét képezi a kórházi épületekben a régi, korszerűtlen légtechnikai rendszerek felújítása, új szellőzőrendszerek kiépítése, ami különösen a megváltozott éghajlati viszonyok miatt, az egyre inkább elhúzódó, meleg hónapokban kritikusan fontos.

A tervek szerint a Hotel és a Diagnosztika épületek 20-30 éves klímagépeinek cseréje, a légcsatornák felújítása valósulhat meg, illetve kiépítésre kerülhet a II. sz. Szakambulancia, Belgyógyászati S jelű épület légtechnikai-klímatechnikai rendszere. Ezen felül a Szülészeti épület klímájának részleges felújítása történhet meg. A klímarendszerek fejlesztése, kiépítése biztosítja a kórtermek, betegellátó egységek optimális hőmérsékletét, amely a betegek komfortérzetét, gyógyulását, állapotát jelentősen befolyásolja, és nem utolsósorban az ott dolgozók munkakörülményeire is pozitív hatással van. A kórház azonban szintén hangsúlyozta: a fenti tervek jelenleg a kormány jóváhagyására várnak, a közbeszerzés kiírása és a kivitelezés ezután kezdődhet meg.