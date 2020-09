Infravörös drón a levegőben – Újabb technológiával tesztelték a seregélyesi gyerekeket

A koronavírus-járvány okozta helyzetben a különböző szakterületeken dolgozók napról napra azért küzdenek, hogy a létező legbiztonságosabb környezetet alakítsák ki életünk minden pontján. Egy ilyen kulcspont az oktatás és gyermekeink egészsége is.

Amint arról korábban portálunkon is beszámoltunk, múlt csütörtökön a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában hőkamerás drón segítségével mérték a teljes alsós évfolyam testhőmérsékletét a reggeli gyülekező során. A tesztet végző zichyújfalui Double Ring Wings csapat vezetőjétől, Pál Károlytól akkor megtudtuk, az a technika képes ugyan arra, hogy több, megközelítőleg egyforma hőmérsékletű alany közül kiszúrja azt, akinek az értékei magasabbak, ám 100%-os pontosságot nem nyújt. Éppen ezért már a múlt héten beharangozta további, egyéb módszereken alapulú tesztek elvégzését. Így jutunk el a tegnapi naphoz, amikor ismét a magasba repült a drón, hasán egy jóval fejlettebb infravörös fénnyel dolgozó kamerával.

– A múlt heti teszt során egy három évvel régebbi technológiával operáló eszközt használtunk, mely nem nyújtott lehetőséget arra, hogy a gyári kalibrációtól eltérő értékeket vigyünk be a rendszerbe. A modern technika világában, ahol percenként változnak az elemek, ez már-már elavultnak is számít, ellenben olcsóbb, mint fejlettebb társaik. Emiatt kezdeményeztük az újabb vizsgálatot, ezúttal pedig egy középkategóriás, ám a hőképalkotásos technológiában az egyik legújabbnak számítő kisgépet vetettük be. Ezt a típust kifejezetten kutató-mentő feladatokra használják szerte a világban.

A felsős évfolyamot megcélzó vizsgálat során lehetőségünk volt arra, hogy az iskola mindennapokban használt saját kézi, érintésmentes hőkamerájának az adatait referenciaként használhassuk a repülés során. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy öt tesztalany testhőmérsékletét háromszor egymás után megmértük, majd az így kapott középértéket tápláltuk be a drón rendszerébe – nyilatkozta Pál Károly, majd hozzátette, a nagyjából 20 perces vizsgálat során, csakúgy mint legutóbb, ezúttal sem találtak beteg gyermeket.

De vajon mindez megadja azt a bizonyosságot, amivel nyugodt lélekkel engedhetik be az intézménybe a gyerekeket?

– Bár kifejezetten jól működik a rendszer, még mindig nem vagyok 100%-ban megelégedve a kapott értékekkel. Emiatt egy harmadik, záró tesztet is tervezünk végrehajtani, mely során egy felsőkategóriás, hatalmas infrakamerával rendelkező ipari drónt vetnénk be.

Ezek után egyesekben biztosan felmerül a kérdés, hogy mi értelme van ezeknek a teszteknek, hiszen egy kifejezetten drága technológiáról beszélünk, ami nem biztos, hogy minden iskola számára pénzügyileg megengedhető.

– Pontosan emiatt is kezdtük a vizsgálatokat az alsó középkategóriás géppel, hiszen ezek jóval alacsonyabb áron érhetők el, és ha már ők megbízható adatokkal szolgálhatnak, nem feltétlenül szükséges egy közép-, vagy egy felsőkategóriás, több millió forintos eszköz beszerzése. Ellenben, mivel légi felderítésről beszélünk, a lehetőség, hogy egyszerre nagyobb tömeget tudjunk vizsgálni, hosszú távon előnyt jelenthet.

Egy biztos: a hangulatra ezúttal sem volt panasz, a gyerekek boldogan vetették alá magukat a vizsgálatoknak.