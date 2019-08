Hősök, szentek és hódítók – Megnyílt a IV. Béla életét bemutató kiállítás

Szombaton került sor a IV. Béla életét és uralkodását bemutató tárlat megnyitójára a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében.

A tárlat 13. századi anyaga kis alapterületen, de koncentráltan mutatja be a pár hónap híján 35 évig uralkodott Árpád-házi király életét és korát. A kiállított tárgyak között ritkaság a Szíriából származó üvegkehely, amelyet egyes feltételezések szerint II. András hozott magával a Szentföldről és adományozott magyarországi szerzeteseknek. A sok egyéb mellett a másik figyelemre méltó érdekesség egy ereklyetartó, amely a bizánci hatást mutató pohárral egy tárolóban látható. Pokrovenszki Krisztián, a múzeum igazgatója a megnyitón elmondta: a kiállításra nyolc intézményből több mint 70 műtárgy érkezett Székesfehérvárra. Köztük IV. Béla korából származó ékszerek, kardok, Szent Erzsébet botja, valamint egy aquamanile, azaz állat formájú vízkiöntő ércedény – bronzból. A kiállítás további, megrázó érdekessége az az installáció, amely pontos reprodukciója egy 2005 augusztusában, Cegléden előkerült leletegyüttesnek. A múzeumi lajstromban az „1344. számú lakóépület” megnevezést viselő tároló a tragikus eseményt 764 év után föltárva pillanatfelvételszerűen örökíti meg azt a testhelyzetet, amelyben a támadó tatárok elől a kemencébe menekült 10 év körüli kisfiút és kislányt, valamint a kemencébe félig utánuk mászott 20-30 év közötti édesanyjukat találták a régészek, a porrá égett egykori ház romjai alatt. A kisfiú az utolsó pillanatig egy hosszú nyelű ostyasütő vasat szorongathatott a kezében.

A tárlatról valóban elmondható, hogy közel hozza és élettel tölti meg a múltat, amely eredmény kivált Belegrai Tamás kurátor munkáját – de azon keresztül a múzeum számos szakemberének közreműködését is – dicséri. A kiállítás külön érdekessége, hogy a korabeli kiállítási tárgyak köré, mellé kortárs képzőművészeti alkotásokat is elhelyez. A terem közepén Mányoki Ádám IV. Bélát ábrázoló brüsztje uralja a teret, a kvadratúraszerűen körbefutó kiállítótér falán pedig Belegrai Orsolya modern vonalvezetésű festett üvegablak-installációi láthatók. A megnyitón Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta: a tárlat augusztus huszadikáig mindenki számára ingyenesen látogatható lesz. E hozzájárulás is azt segíti, hogy az összművészeti, kulturális fesztiválon – hűen a királyi koronázóváros múltjához – ebben az évben is főszerepet kapjon a történelem.

A megnyitón Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményi főigazgató-helyettese a budapesti és a székesfehérvári múzeum közötti kapcsolatot példamutató és fejlődő kapcsolatként jellemezte, Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója pedig a régészek elmúlt évtizedben végzett kutatásairól beszélt, hangsúlyozva: a modern kor technikája a múlt minden korábbinál pontosabb feltárását teszi lehetővé. A kiállítást megnyitó Belegrai Tamás elmondta: a történelmi utazás a kiállítótérbe vezető lépcsők alján kezdődik. Az idővonal adja a kiállítás gerincét, amely a kiállítótérben élményszerűvé bontakozva válik teljessé. A kiállítás zárásaként Kubik Anna színművész Szent Romanus VI. századi ókeresztény költő himnuszát szavalta el Szirtes Edina hegedűmuzsikája kíséretében. A december 31-ig látogatható tárlat megnyitóján részt vett a Székesfehérvár testvérvárosából, Zadarból érkezett delegáció is.