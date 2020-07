Hogyan tudjuk megvédeni egy damilos fűkaszától a kis fákat?

Egyre többet hallani a természetvédelem fontosságáról, a környezettudatosságról, s ennek legegyszerűbben alkalmazható cselekedete talán a faültetés. De mire kell figyelnünk egy fa nevelésénél?

Sokan úgy gondolhatjuk, hogy az ember nem ronthat el semmit egy faültetésében: kiássuk a földet, bele a fa, visszatemetés, kész. A probléma viszont ezzel nem hárult el, sőt egyre több jön. Ahogy növekszik egy fa, mint a kisgyermeket, úgy kell óvni a különféle környezeti (vagy éppen mesterséges) behatásoktól, és ezekkel kapcsolatban kértünk némi tájékoztatást Homoki Lászlótól, a Székesfehérvári Városgondokság munkatársától.

Több jó megoldás is van, de ezek a legegyszerűbbek módszerek

– Ez egy érdekes téma. Amit lehet látni a városban az elmúlt, nagyjából három évre visszamenőleg, amit próbáltunk is sűrűn alkalmazni, az szürke PVC csövek elhelyezése az ültetéssel párhuzamosan. Ezeket leássuk a facsemete törzsének az alsó részéhez. Ezzel védjük a fát, hiszen hiába ér oda a kasza, nem tudja a csövet átvágni, annyira nem erős a damil, így egyszerűen nem tud kárt tenni sem a fa kérgében, sem esetleg a mélyebben lévő állományában – hozakodott elő az első példával lapunk megkeresésére Homoki László kertész, ám itt nem állt meg, hanem folytatta: – Van viszont egy másik megoldás, ezt már biztosan ön is látta több helyen. Ez a bizonyos „fatányérok” használata (egy kis elkerített terület a friss facsemete törzse körül, mely nagyjából 15-20 centiméter átmérőjű), ami ha megfelelően van letéve, akkor két legyet is ütünk egy csapásra. Egyrészt nem enged semmiféle növényzetet kinőni a kis fa gyökere mellett, amelyek elszívnák a táplálékot, rosszabb esetben pedig akár el is pusztíthatnák.

Homoki hozzátette, amelyik fa törzse nincs így megsegítve, abban bizony komoly károkat lehet tenni. Felvetődött a kérdés: mit tud tenni az egyszerű ember otthon, a kertjében a facsemetéje megóvásáért? – Én kint a spanyoloknál láttam egy eljárást, amit otthoni használatra tudok javasolni, nagyvárosi használatra költséges lenne. Hasonló a fatányérhoz, csak faforgáccsal van feltöltve, amely locsoláskor, kellő mennyiségű nedvességgel átitatva nem engedi, hogy a fa által még fel nem szívott víz elpárologjon, így összességében több tápanyag és persze víz juthat el a növényhez.