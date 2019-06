Hogyan történhetett? – Közel háromezer zsidót hurcoltak el hetvenöt évvel ezelőtt

Hetvenöt év elteltével is megemlékeztek a Fejér megyét is érintő tragédiáról az Izraelita temetőben.

1944. június 14-én hurcolták el Fehérvárról a helyben és a környéken élő, közel háromezer magyar állampolgárságú, zsidó vallású embert – az abban az időben – a vasút mellett található téglagyárból. Az elhurcoltaknak mintegy tíz százaléka tért csak vissza.

– Mivel az idő múlása miatt egyre kevesebb a holokauszttúlélők száma, a következő generációk tagjainak kötelességük emlékezni felmenőikre – mondta Neubart István, a Székesfehérvári Zsidó Hitközség elnöke. Ennek a kötelességnek tettek eleget az Izraelita temető emlékcsarnokában és a sírkertben megjelentek vasárnap.

A „Hogyan történhetett meg?” kérdés többször is felmerült, rávilágítva: e népirtáskor egy kézmozdulattal küldtek halálba embereket azért, mert zsidónak születtek. Ebből ma is tanulhatunk: a gyűlölet, a kirekesztés nem vezet jóra, s így a történelemtanításnak is hatalmas szerepe van napjainkban – summázhatjuk a Mazsihisz képviseletében érkezett Kőszegi Zoltán és Szénási Jonathan Sándor református lelkész gondolatait. Istentiszteletet Darvas István főrabbi és Zucker Immánuel főkántor tartott.

– Mártír istentiszteletnek hívjuk a mai alkalmat, holott ez egy megemlékezés – mondta a főrabbi, majd azzal folytatta: – Ugyanis az áldozatok többsége nem tudatosan vállalta, hogy ha kitart zsidósága mellett, megölik. Nekik nem volt választási lehetőségük…