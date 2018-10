Hogyan működik a 112-es segélyhívó?

Kisfilmmel kampányol a rendőrség, a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem a 112-es segélyhívó telefonszámra beérkező, intézkedést nem igénylő hívások számának visszaszorításáért. Évi 5 millió hívásból 4 millió nem valós segélykérés, és köztük egészen megdöbbentő bejelentések is vannak.

– Segélyhívó, jó napot kívánok, miben segíthetek?

– Egy kis mókus van fönt a fán.

– Igen? És mit szeretne a mókussal?

– Hát, nem tudom. Mi ilyenkor a teendő?

Ilyen és ehhez hasonló hívások is érkeznek a 112-es általános segélyhívó számra. Van, aki a rejtélyes okból egy újságosbódé tetején maradt papucsát akarná lehozatni, van, aki enyhén kapatos állapotban kéri a tűzoltók segítségét, hogy szabadítsák ki a kerékpárját, amit összezárt a kollégájáéval, és még lehetne sorolni a fura esteket. Mire jó a 112-es általános segélyhívó szám, milyen esetekben lehet hívni, és hogy működik? A kérdésre Gál Kristóf, az ORFK szóvivője válaszolt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ahogy a nevében is benne van, a 112 egy segélyhívó szám, amit akkor kell hívni, ha életveszély áll elő, illetve ha a rendőrség, a katasztrófavédelem vagy a mentőszolgálat beavatkozására van szüksége a bejelentőnek. Például valaki balesetet, tüzet, netán bűncselekményt lát, ne adj isten, maga válik bűncselekmény áldozatává, vagy szenved balesetet. A lehetséges esetek száma természetesen szinte végtelen, de hogy valóban a 112-es hívószámot kell-e tárcsázni, abban – és hadd fogalmazzak így – az a bizonyos józan paraszti ész nagy segítésünkre van – fogalmazott a rendőr alezredes.

A hívásokat 2014 óta két központ fogadja, az egyik Miskolcon, a másik Szombathelyen működik. Előbbi főként a kelet-magyarországi és budapesti hívásokra válaszol, míg utóbbi a nyugat-magyarországiakra. Szükség esetén azonban a központok egymás hívásait is át tudják venni. Régen a nemzeti segélyhívó számokon keresztül – 104, 105 és 107 – a hívások rögtön a mentőkhöz, a katasztrófavédelemhez vagy a rendőrséghez futottak be. Ma a 105-re és a 107-re indított hívások már automatikusan a 112-es központba futnak, de a mentőszolgálat integrációja is folyamatban van.

A központokban operátorok válaszolnak a hívásokra, akik felveszik az előzetes adatokat, és már a beavatkozó szervek számára szükséges információk birtokában értesíti az esetnek megfelelőt. Amennyiben több szerv beavatkozására is szükség van, konferenciabeszélgetést is tudnak létrehozni, vagyis a hívó vonalban tartásával az operátor bekapcsolhatja a beszélgetésbe akár mind a három szerv ügyeletes tisztjeit is, akik azonnal tisztázhatják a segítségnyújtáshoz fontos további részleteket. A központba futó hívásokkal megoldható az is, hogy cikk elején említett fals hívások ne a különböző szervek ügyeletes tisztjeit terheljék. Az operátorok természetesen megfelelően felkészültek, alapvető esetekben tudnak tanácsot is adni arra vonatkozóan, mi a teendő, amíg a megfelelő segítség a helyszínre ér.

– Általában 5-10 másodpercen belül válaszolnak minden hívásra, és természetesen a nap 24 órájában elérhető a 112-es hívószám. Az operátorok műszakjait úgy szervezik, hogy a délutáni időszakban vannak bent a legtöbben, amikor várhatóan a legtöbb bejelentés érkezik. Sőt, a bejövő hívásokat a rendszer automatikusan azonosítja az országhívószámuk alapján, így ha egy külföldi telefonál, a hívást mindjárt ahhoz az operátorhoz kapcsolja, aki beszéli az adott nyelvet. – mondta el Gál Kristóf.

Most már mindent tudnak a 112 működéséről. A cikk elején említett kampányfilmben főszerepet játszó Janklovics Péter azt tanácsolja az idézett mókusos esethez, és a hasonló szituációkban a 112-es hívószámon segítséget kérőknek: „Ilyenkor anyádat hívd, ne a 112-t!”