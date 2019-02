Hiányzó traffipaxadatok: miért nem publikusak a mérések?

„Miért hagyta abba a Fejér Megyei Hírlap a traffipaxinformációk közlését?” – szegezte nekünk a kérdést egyik olvasónk. Magunk is erre kerestük a választ, csak a rendőrségnél.

Egészen múlt év őszéig lapunk és internetes portálunk, a feol.hu is közzétette a megyei traffipaxok helyét és idejét. A mérésekről könnyű volt tájékoztatnunk olvasóinkat, hiszen az ehhez kapcsolódó adatokat a rendőrség rendelkezésünkre bocsátotta, honlapján feltüntette. Aztán ezek az adatok egyszer csak eltűntek. „A rendőrséget semmilyen szabály, előírás nem kötelezi arra, hogy a mérési helyszíneket, időpontokat közzétegye” – tudtuk meg egy rendőrségi forrástól. Persze hivatalos választ is kaptunk a megyei szervtől, pontosabban egy, az Országos Rendőrfőkapitányság (ORFK) által kiadott közleményt küldtek el nekünk. Ebből kiderül, hogy a rendőrség egy korrekt partneri kapcsolatot feltételezve tette közzé a mérésekkel kapcsolatos információkat, egyfajta előzékeny gesztusként. Remélve, hogy ez a vállalás nemcsak a traffipaxok környékén, de hosszabb távon is jogkövető közlekedési magatartást vált ki.

Nem működött

Ma már – a rendőrség álláspontjából – tudjuk, hogy ez végül nem valósult meg, az egyenruhások „e vállalással egyre inkább magukra maradtak”. A múlt év őszén ugyanis jelentősen csökkent a közlekedők jogkövetési hajlandósága: a baleseti számok (és a mögöttük húzódó jogsértések) a változatlan rendőrségi gyakorlat és ellenőrzési intenzitás mellett mégis nőttek – írták. Ebből pedig arra a következtetésre jutottak, hogy az előre bejelentett, jól látható módon végzett ellenőrzések nem jelentenek általános visszatartó erőt; a közlekedők egy része csak addig tartja be a szabályokat, amíg úgy érzi, a hatóság látóterében van, és esetleges mulasztásának elmarasztalás lehet a következménye. Ezt megtapasztalva döntött úgy a rendőrség, hogy a traffipaxok helyét és idejét innentől – pontosabban 2018 szeptemberétől – kezdve nem publikálják.

Így lehet fotózni?

Mindennek a jogi oldala is érdekelt bennünket. A közlemény ugyan kitér arra, hogy sem jogszabály, sem közjogi szervezetszabályozó eszköz nem határozza meg azt, hogy az ellenőrzéshez használt készüléket a közlekedők számára jól láthatóan kell elhelyezni (vagyis a traffipaxok rejtve is használhatók), arról azonban nem szól a fáma, hogy a fotózás így, előre nem bejelentett módon mennyire legális. Hiszen az eszközök nemcsak mérnek, de fotót is készítenek a rendszámról, valamint az autóban utazó(k)ról.

– Ebben az esetben a személyiségi jogokat nem sérti a fényképkészítés – húzta alá Kovács Béla Sándor ügyvéd –, hiszen erre, valamint a képmás felhasználására a rendőrséget törvény jogosítja fel. Így hiába nem jelentik be a traffipaxok helyét és idejét – amelyre nem is kötelezi őket törvény –, az így történő fényképkészítés sem számít jogellenes cselekedetnek – fűzte hozzá a jogász. Persze mindez magában foglalja azt is, hogy csak a jogszabály keretei között készíthetők felvételek, valamint a felhasználási mód is csak az előírtak szerint lehetséges. Tehát, amíg a gyorshajtót lefényképezi a rendőrség, és a kiértesítésnél, a bírság kiszabása során felhasználják a felvételt, addig a hivatalos szerv magatartása jogkövető. Ha ezeket a képeket a rendőrség faliújságszerűen teszi közzé a honlapján, megmutatva az aktuális hónap csúcsgyorshajtóit, az már jogszerűtlen – segített az eligazodásban Kovács Béla Sándor.

Civil helyzet

Amennyiben a rendőrségi ismertetőjegyek (matrica, fényhíd) lekerülnek az autóról, s így, úgynevezett civil járműből mérnek a rendőrök, nos, az sem jogszerűtlen. Ugyanis ettől még a rendőr személye, hatásköre változatlan marad; ha úgy alakul, akár az út mellé kiállva is mérhet.

A témához kapcsolódva olyan esetről is hallottunk, hogy önkormányzati berkekben végeztek méréseket adott településen. Maga a mérés nem tiltott – mondta az általunk felkeresett ügyvéd –, az ehhez szükséges (már nem haditechnikai) traffipaxeszköz beszerezhető. Azonban a lehetőségek listája nem bővül, a „mozgó” traffipaxszal csak mérhetünk, fotót nem készíthetünk, hiszen arra egyedül a rendőrség jogosult. Amennyiben egy magánszemély, önkormányzathoz kapcsolódó személy vagy egy polgárőr mér hasonlóképpen, úgy a fotókészítéssel saját maga alatt vágja a fát. Azt ugyanis nemhogy nem használhatja fel bizonyítékként a gyorshajtóval szemben, de az ő magatartása válik jogellenessé: megsérti a képfelvétel készítéséhez és a képmás felhasználásához való jogot.