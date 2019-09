Hetedik éve találkoznak már a kreatív dégiek

Dég Nagy figyelmet és sok tapasztalatot igényel a kézműveskedés. Ezt a dégiek is jól tudják.

Hetedik évadját nyitotta meg szeptember első hetében a Fürge Ujjak Baráti Kör tagsága. Számukra a nyári szünet sem telt eseménytelenül, vagyis hiába pörögtek a hónapok találkozás nélkül, a kézműves produktumok egyre csak készültek. Így bőven volt miről beszélni az első alkalmon.

Ez is a lényege ezeknek a találkozóknak: egymás tanítása, segítése mellett a beszélgetésre, a közös alkotásra is nagy hangsúlyt fektetnek a résztvevők – tudtuk meg Szanyi-Nagy Zsoltné Szilviától. A kéthetente csütörtökön tartandó alkalmak már most a karácsonyra hangolódás jegyében telnek, hiszen egy-egy (horgolt) alkotás van, hogy heteken át készül.

A nyitóalkalmon heten vettek részt, de nem ritka, hogy tizenöten is nekilátnak egy téma megvalósításának. Ha pedig a résztvevők egyike-másika eltérne a tematikától, természetesen azt is megteheti, a segítség így sem marad el.

A baráti kör tagjai legközelebb szeptember 7-én, ma mutatják be alkotásaikat, méghozzá a Sárosdi Kézműves Találkozón. Ezenfelül a terveik között szerepel egy a helyi iskola gyermekeivel közös alkotónap is. Szeretnék, ha az itt elkészített, fiatalok számára sem bonyolult kézműves termékek a település ez évi karácsonyfáját díszítenék.