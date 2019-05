Hatvanöt év után találkoztak a Ráckeresztúron végzett általános iskolások

Az általános iskolában hat és fél évtizeddel ezelőtt, 1954-ben végzett osztály tagjai találkoztak május közepén szülőfalujukban.

Ahogyan 1959-ben, most is szentmisével kezdődött a találkozó. Hatvan évvel ezelőtt a szeretve tisztelt Németh László plébános celebrálta a misét, most Hankovszky Béla, Jácint atya állt az oltárnál. Az egykor 34 fős osztályból 10 fő jelent meg: Adolf János, Baki Ilona, Bőke Aladár, Csizmarik Teréz, Gajdó András, Horváth Mária, Király Margit, Pataki Éva, Pongrácz Etelka, Szőcs Mária. Az örökifjú diákok a délután folyamán fölelevenítették iskolás éveik legszebb élményeit is, majd a már elhunyt tanáraik és osztálytársaik tiszteletére a kápolna előtt álló keresztnél gyújtottak gyertyát.