Háromféle ösztöndíjjal segíti a város a megyeszékhelyen tanulókat

Idén is meghirdette a székesfehérvári diákokat támogató ösztöndíj pályázatait a város önkormányzata.

Tavaly összesen 456 pályázatot nyújtottak be a megyeszékhely oktatási intézményeiben tanuló diákok. A város igyekszik segíteni a helyi fi atalok tanulmányi előmenetelét középiskolai és felsőoktatási szinten is. Ennek jegyében a 2020/2021-es tanév első félévére is meghirdették az Alba Regia ösztöndíj pályázatokat. Három kategóriában pályázhatnak a kiírás feltételeinek megfelelő diákok. Az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíjra, az Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Ösztöndíjra és az Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíjra szeptember 25-ig jelentkezhetnek. Az előző félévben összesen közel 9 millió forintnyi ösztöndíjat osztottak ki.

Az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj összege 40 000 forint, amelyet egy összegben folyósítanak, átutalással. Az előző két félévben összesen 254 érvényes pályázat érkezett erre a kiírásra, közülük az ösztöndíj-munkacsoport az előző tanév első félévében 60, a másodikban 70 pályázót javasolt ösztöndíjra. Díjazásban részesíthető az a tanuló, aki a szakgimnáziumi vagy technikumi képzés esetén a pályázati felhívásban megjelölt ágazatban, szakközépiskolai vagy szakképző iskolai képzés esetén a megjelölt szakképesítésben vagy szakmában tanul és nappali rendszerű oktatásban vesz részt, valamint a tanulmányi átlag követelményeinek is megfelel.

Az elsőéves hallgatók mellett a felsőbb évesek is pályázhatnak az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjra, amennyiben valamely székesfehérvári felsőoktatási intézményben nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és 25. életévüket még nem töltötték be. Előadó-művészeti szak esetében 1 fő, egyéb szakok esetén 2-2 fő hallgató részesíthető ösztöndíjban minden évfolyamról. Az elnyerhető támogatás mértéke 75 000 forint. Az előző két félévben összesen 175-en nyújtottak be érvényes jelentkezést, közülük 103 főt javasoltak ösztöndíjra.

Az Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíjára azok a székesfehérvári felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanulók pályázhatnak, akik a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács tagjai. Díjazásban, melynek mértéke 25 000 forint, intézményenként négy fő részesülhet.

A 2019/2020-as tanévben, a két félévben összesen 19-en nyújtottak be érvényes pályázatot, közülük 9 főt javasoltak ösztöndíjra. A részletes feltételekről és a csatolandó dokumentumok listájáról a város honlapja ad részletes tájékoztatást. Ugyanitt megtalálható a pályázat benyújtásához szükséges adatlap, melyet zárt borítékban, postán (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) vagy személyesen (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 4.) kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba. A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, valamint az ösztöndíj megnevezését. A pályázat beérkezésének határideje szeptember 25. délután egy óra. A határidő elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelennek minősül. Az elbírálás határideje október 30., melynek eredményéről írásban értesítik a jelentkezőket a megadott elérhetőségek valamelyikén.