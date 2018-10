Három iskolai féléven keresztül tartó utazás Betűfalóniába

Szerdán a Szivárvány Óvodában szelektív hulladékos kidobó versenyt és kerti partit is szerveztek a lurkóknak, avagy környezeti nevelés játékosan.

Az Aranybulla Könyvtár Alapítvány Irány Betűfalónia! című másfél éves programsorozatában a Szivárvány Óvodán kívül öt iskola is benne van, a fehérvári sulik közül a Zentai, a Szent Imre és a Rákóczi, a vidékiek közül a sárkeresztesi és sárszentmihályi – tudtuk meg Csiszárné Mahler Mónika projektmenedzsertől. Azt is ő mondta el, hogy az első félév ökoszemeszter; biztosan izgalmas lesz a gyerekek számára a következő program, a vadmadárkórház foglalkozása is.

Most azonban térjünk vissza az első „órához”. Szerdán délelőtt a Gaja Környezetvédő Egyesület két hölgytagja, Silye Sándorné és Vajgerné Bőhm Erika vitte a szót a Szivárványhoz címzett oviban.

A fent említett kidobó verseny nem rút csínytevést jelöl, hanem ökoszemléletre nevelő játékot. Különböző típusú hulladékokat – újságpapírt, üdítős palackot, tejes dobozt – kellett a gyerekeknek a megfelelő edénybe helyezni. A fiúk gyorsabbak voltak, ám a lányok pontosabbak: nekik jobban ment a szelektív válogatás.

A másik, az udvari foglalkozás kertészképző volt a javából. Egyik oldalon árvácskákat ültettek el a skacok! Agyagba, földbe és homokba. Mindegyiket locsolni fogják eztán, amíg ki nem derül, hogy a három közül, melyik alkalmas az élet kinövesztésére! Napról napra szemmel követve az ovisok megfigyelhetik, melyik dézsából nő ki a virág. A tapasztalati oktatás része volt a zsázsa és a búzamag elvetése is, ezt is minden gyerek kipróbálhatta.

Az Aranybulla Könyvtár által navigált, Betűfalóniába tartó mesés út februárban kezdődő második félévében a magyar irodalom lesz a téma, a szeptemberben startoló záró szemeszter pedig a magyar népzenébe invitálja a kiválasztott partnerintézmények ovisait és kisdiákjait.