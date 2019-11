Harmincéves a LESZ fehérvári szervezete

Jubileu­mi ünnepségen találkoztak a szolgálat egykori és jelenlegi tagjai és támogatói a Hiemer-ház báltermében.

– Azt ünnepeljük, hogy eljutottunk idáig, hogy a szolgálat még mindig fennáll, ami nem kis szó – mondta el Bogárdi Gyöngyi szolgálatvezető, aki lapunk kérdésére hozzátette: a harmadik évtizedébe lépő fehérvári telefonos lelki elsősegély szolgálat (LESZ) jubileuma sokkal több, mint egyszerű születésnapi összejövetel. Ezt látszott alátámasztani a résztvevők magas száma is, valamint az, hogy a LESZ országos hálózatának vezetői, alapítói közül is többen jelen voltak. A fehérvári LESZ 1989 őszén, a lottóház közelében berendezett kis helyiségben, éjjeli hívások fogadásával kezdte meg működését. Mára a szolgálat 14 önkéntes és szakképzett telefonos ügyelője – az önkormányzat jóvoltából – lényegesen optimálisabb körülmények között látja el teljes embert kívánó, segítő feladatát a nap 24 órájában. Havonta átlagosan 500 telefonhívást fogadnak krízishelyzetben lévőktől, akiket értő figyelemmel hallgatnak meg.

A LESZ országos történetébe Buza Domonkos, a szervezet tiszteletbeli elnöke, klinikai szakpszichológus avatott be. Az első szolgálatot 1970-ben, Debrecenben Szabó Pál pszichiáter alapította, akit a szakma akkor emiatt szinte bolondnak nézett. Az öngyilkosság ugyanis olyan tabutémának számított, amelyhez a civileket közel engedni nem volt kívánatos. A debrecenit mégis további szolgálatok követték, köztük a Buza Domonkos által 1973-ban megalapított budapesti is. Az öngyilkosságok magas száma miatt sorra alakuló szolgálatok hálózata az 1980-as évek végére országossá épült ki. Hogy napjainkra Magyarország lekerült az öngyilkossági statisztikák éléről, abban a telefonos lelki elsősegély-szolgálatok áldozatos munkájának is minden bizonnyal jelentős szerepe van.