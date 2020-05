Harminc őshonos gyümölcsfát ültettek el Fehérvárcsurgón, a Károlyi-kastély parkjában

A Károlyi József Alapítvány által fenntartott kastély parkja és kertje messze földön híres, de elsősorban díszfák és cserjék szegélyezik a szépen karbantartott liget salakos ösvényeit. Most gyümölcsfák kerültek a kertbe, melyek fejlődését, szépségét és kézzelfogható gyümölcseit a helyi általános iskolások serege élvezheti majd, ha visszatérhetnek a tantermekbe.

A gödöllői GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete szervezésében ismét őshonos gyümölcsfákat osztottak szét, amit az Iskolakertekért Alapítvánnyal való együttműködésben az Iskolakert-hálózat tagjai között hirdettek meg. A gyümölcsfák ültetése különböző rendezvények, illetve szervezeti és magánjellegű utazások karbon-lábnyomának kompenzálásához járul hozzá, és nem kifejezetten üzleti jellegű, leginkább adományok, felajánlások képezik az ültetések alapját. Több szervezet, cég és magánszemély támogatja ilyen módon az ültetést.

Őshonos fák a Károlyi-kastély parkjában

Áprilisban harminc őshonos gyümölcsfát ültetett el a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Károlyi József Tagiskolája Fehérvárcsurgón, a Károlyi-kastély parkjában. Az iskola és a kastély közeli szomszédok, így gyakori az együtt cselekvés és gondolkodás. A faültetés nemcsak a gyümölcs miatt hasznos, hanem a nevelés szempontjából is. A hosszú távú gondozást a tervek szerint az iskolás gyerekek végzik majd, természetesen a kastély kertészeinek segítségével. Mint megtudtuk, az őshonos gyümölcsfák a pórszombati Tündérkertből származnak.

A kertészet elvei szerint a gyümölcsészet fontos része volt egykor a Kárpát-medencében élő magyarság kultúrájának. Nagy hányattatások idején gyakran az egyetlen élelem a gyümölcs volt, ami őseinket megtartotta. Egy ezredéven keresztül szelektálták, válogatták őseink, törekedve a legjobb fajták kiválogatására. Azokat tartották meg, melyeket nem fogott meg mindenféle „nyavalya” (vírus, baktérium, gomba, rovar kártevők), mert vegyszert nem használtak és nem metszették a fákat. A gyökér és a korona között van egy természetes egyensúly és a metszéssel, koronaalakítással ezt megbontjuk. A kertészettől azt is megtudtuk, hogy a metszés nemcsak a természetes egyensúly megbontására alkalmas, de sajnos a fertőzések egyik egyedről a másikra való átvitelére is. Amikor metszőollót használunk, az olyan károkat is okozhat, mintha egy laboratóriumban egyetlen tűvel dolgoznának egész nap.

Az iskola udvarán, mely szinte egy egységet képez a kastélykerttel, nem lesz zsivaj ebben a tanévben, de aki fát ültet, az hosszú távra tervez és az őshonos fák ültetése és gondozása megtanítja majd erre a Fehérvárcsurgón tanuló gyermekeket.