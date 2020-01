Hajnalig szólt a zene Fehérváron

Jókedv, pezsgődurranás na és a tűzijátékok fényei. Különbség a lényeget tekintve vidék és város között nem sok volt szilveszter éjszakáján.

– Na még egyszer, hogy mindenki hallja, Fehérváron mekkora buli van, kérek egy nagy sikolyt! – hallatszott az energiatakarékos ledfényben szikrázó óriáskerék alatt felállított színpad felől, ahol a fagyos, szeles estében gyülekezőket Kátai JR slágerpartija várta. A fiatal DJ, aki a város közönsége előtt már tavaly bemutatkozott, apait-anyait beleadva keverte újra az 1983-as Ricchi e Poveri slágert. A Mamma Maria ritmusára még a petárdák is rózsásabb lángcsóvákkal dörrentek az égre. A tiniktől a nagyikig, az emberek a kivilágított belvároson át egyre csak gyűltek a Magyar Király előtti térre. Mire a Be my lover következett a La Bouche-tól, már figyelemre méltó bulikultúra organizálódott a placcon.

Eközben a város többi utcája lassanként elnéptelenedett, hisz az év utolsó estéjét a legtöbben igyekeznek szeretteikkel, közeli barátaikkal tölteni. Az együttléthez persze utazni kell, olykor a legutolsó pillanatig. Ennek megfelelően a székesfehérvári vasútállomás szilveszter éjszakáján is normál forgalmat bonyolított. A szolgálatra beosztottak elárulták, éjfélre azért egy üveg kölyökpezsgőt bekészítettek. A csupán melegedni érkezőket a biztonságiak pedig egy kicsit talán elnézőbben fogadták. Hiszen, mint elmondták, a vasútállomás a fagyos, téli hidegben, a polgármester jóvoltából nonstop nyitva tart.

A kölyökpezsgő a megyei kórház sürgősségi osztályán, a betegirányító üvegkalitkájában is ott állt a fémtálcán, talpas poharak közé bekészítve. Ottjártunkkor mindenütt csend és béke honolt. Csupán egy idősebb férfit hoztak be kerekesszékben, átvérzett fejkötéssel ugyan, de szemre jó állapotban. A sürgősségi aulájában egy feltehetően látogatóba érkezett másik férfi egérszürke fejdíszt viselt két apró egérfülecskével, míg tarkóján egy vékonyka egérfarok fityegett.

A Zichy-színpadon eközben a Discover Band váltotta a DJ-t, hogy immár élő zenével idézze meg a hetvenes-nyolcvanas évek hangulatát. Az ABBA-tól Donna Summerig terjedő repertoárjukba a magyarok közül befért Szűcs Judit és a Neoton is. Jung Ferenc keze láthatóan nem fagyott oda a –2 fokos szaxofonhoz, amelyből forró futamokkal távozott a gőzölgő testhő. Bár ezt a nézők közül fölpillantva természetesen nem lehetett látni. A BonBon együttes, azaz Szolnoki Péter és Török Tamás kevéssel fél éjfél előtt léptek színpadra, hogy az óév utolsó 30 percét jól ismert dalaikkal töltsék ki. Miközben őket felkonferálták, hátul a ligetben, a tűzijáték pirotechnikáját telepítők a rakétacsomagok körül sürögtek, gróf Zichy Jenő brüsztjének fagyos pillantása mellett.

Az éjfél előtti pillanatokban Szolnoki Péter szólt a fehérváriakhoz, megidézve az Igazából szerelem tételmondatát: „Hallgassatok Billy bácsira, ne vegyetek drogot! Ha popsztárok lesztek, megkapjátok ingyen.” Ennél sokkal komolyabban az sem hangzott, amikor – folytatólagosan – kijelentette: „vigyázzatok magatokra és az erkölcsökre!”

Így ért véget a megyeszékhelyen 2019 – és az évtized. Az éjféli koccintást jó 10 perces tűzijáték követte. Aztán ismét a Discover Band lépett a színpadra. Utánuk hajnalig DJ Zsiráf igyekezett kielégíteni minden zenei igényt.

Nemzedékek együtt

– A mi korosztályunk – és itt elsősorban a hetvenen túliakra, mintsem az inneniekre gondolok – ilyen csillogó-villogó sz1ilveszteri mulatságot csak a filmekben láthatott annak idején – fogad már a bejáratnál Buzás Lajosné Irén, a Nádasdladányi Nyugdíjasklub örökifjú, mosolygós, derűs életszemlélettel megáldott elnöke. – Szép ruhát öltünk, a hölgyek kicsinosítják magukat, az urak megpödrik a bajuszukat, felbiggyesztjük fejünkre a színes kalapot, megfújjuk a papírtrombitát.

A ladányi szépkorúak már vagy tucadik alkalommal szövetkeztek közös mulatságra, hogy együtt búcsúztassák az óévet és köszöntsék az újat, fehérasztal mellett, batyus jelleggel, jó kedéllyel diskurálva, szórakozva, betáncolva a parkettet, elénekelve a legszebb nótákat.

Tóthné Ági rögvest lencsegulyással kínál, apelláta nincs, persze, hogy megkóstolom, nem viszem el az álmát (bár hajnalig úgy se hajtaná le a fejét). Gyöngyi apró pogácsával szalad körbe, a másik asszony a falatnyi fasírtgolyókra esküszik, atyámfia egy Markos–Nádas-paródiát idéz hellyel-közzel szöveghűen. Miszerint: fröccsöt nem kérsz, ugye, mert kocsival vagy, hozzak inkább valami töményet? Kristály Gézának, az ízes beszédű székely származású emberünknek most nem dukál, hogy pajzán versekkel és bölcs rigmusokkal operáljon, megfázott valahol, mondja, köhög is, de a vigasságot a világ minden kincséért ki nem hagyná.

Természetesen a családtagok, a gyerekek és az unokák is itt vannak az idősebb generációval a közösségi házban: nemzedékek szilvesztereznek együtt Ladányban, koccintva a szebbre, jobbra, a szerencsésebbre. Rózsika fia, menye és tizenéves lányunokája Németországból futott meg az ünnepekre, természetesen ők is meghívást nyertek a jeles alkalomra.

Az EVM zenekar billentyűse, Unyi Jóska minden stílusban otthonosan mozog – meg persze muzsikál (amint megtudom, már februárban lekötötték maguknak, más nem cifrázhatja a népeknek a talpalávalót). Tust húz, és bejelenti, most pedig következzék a klubvezető legkedvesebb zeneszáma: Sosztakovics Második keringője. Micsoda beszéd! Irént és párját már az első taktusok ott találják a táncparketten, és siklanak, forognak a fülbemászó melódiára.

Éjfélkor együtt énekli mindenki a Himnuszt és a székely himnuszt, majd összecsendülnek a pezsgőspoharak, a gyöngyöző nedű buborékjai tiszta tekinteteket tükröznek…

Az ebek nem élvezték

Az új évet Abán is hangos tűzijátékkal köszöntötték. A kutyák számára elég megrázó éjszaka volt a 31-ei, bár szerencsére elkóborolt ebbel nem lehetett találkozni. Megszámolni se lehetett, hány helyről lőtték fel a csodás fényeket az égbe. Talán még a szomszéd faluban fellőtt tűzijátékokat is látni lehetett az udvarból, ahol a tudósító is a kutyát nyugtatta. Az abai lakosok idén egyébként korán kezdték a köszöntést. Már délután három körül is lehetett hallani kisebb durranásokat, de igazán sötétedéskor kezdődött el a műsor, és egészen hajnali kettőig követték egymást a néha ágyúszóra emlékeztető robbanások.

Számos külföldi is volt

A székesfehérvári és megyei programokon túl ezúttal is sokan választották újévi ünneplésük helyszínéül a fővárost, ahol számos program várta az érdeklődőket. A központi rendezvényeken túl a szórakozóhelyek is megteltek, így a Dürer Kert rendezvényközpont is. Az itthon reneszánszát élő techno, valamint goa zenei stílus vitte a prímet az óév utolsó, és az újév első óráiban. Nem egy külföldi vendéget is látni lehetett a közönség soraiban, ami garantálja: 2020-ban is népszerű úti cél lesz a magyar főváros!