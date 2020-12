Gyűjtés indult a Hatpöttyösért

Nyolc évvel ezelőtt a megyeszékhelyen nyílt meg az ország második olyan étterme, ahol megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatnak. Az elmúlt időszakban viszont nem csak a járványhelyzet miatt kellett nagy nehézségekkel szembenézniük a dolgozóknak és a tulajdonosoknak.

Július utolsó napján el kellett hagyniuk szeretett Piac téri üzlethelyiségüket. Az ott töltött évek alatt az éttermet felújították, saját képükre formálták és a dolgozók mellett az Ezredéves Iskola diákjai – tanulmányaik gyakorlati részében – is itt főztek. A nyár utolsó hónapjában sikerült kibérelniük egy kis konyhát, ahol kiszállításra továbbra is működhettek. Ebben az épületben viszont már nem tudták fogadni a tanulókat, mert túlságosan pici volt a hely. Később kiderült, itt sem folytathatják a munkát, ugyanis a konyhát eladták. A tulajdonosok viszont ekkor sem adták fel, hiszen a 15 sérült állandó foglalkoztatottal együtt körülbelül harminc család boldogulását jelenti az étterem.

Most talán megtalálták a helyet, ahol nyugodtan dolgozhatnak tovább az ételeken túl a fogyatékkal élők társadalomba való integrációján is. A Prohászka úton található helyiségben már zajlanak a felújítások, de szükség van egy nagy teljesítményű elszívó berendezésre, amely nemcsak a konyhán tevékenykedők, de az épület környékén élők mindennapjait is megkönnyítené. A speciális eszköz viszont 5 millió forintba kerül. A megvalósulás érdekében hat nagykövet vezetésével kérnek segítséget, hiszen akár egy menü ára is nagy támogatást jelent. A globális méretű Adakozó Kedd nevű kampány keretein belül indították el akciójukat, amely egészen karácsonyig tart majd. Az adományozás részletei az étterem honlapján olvashatók.

Mindazoknak, akik már részesei lehettek a Hatpöttyös hangulatának, nemcsak egy éttermet jelent, hanem egy erősebb kapcsot egészséges és sérült személyek között, ahol mindenki egyformán lehet része a társadalomnak.