Gondolták volna, hogy az enyingi Batthyány iskola pincéjében börtön áll?

Pedig nem ez az egyetlen érdekessége a ma is használt épületnek: egy szelete korábban nagyvendéglőként működött, amellett hogy az egyes helyiségek egy ideig a járásbíróságnak is otthont adtak.

Mi több, a melléképületek egyike az itt szolgáló börtön­őré volt – s az építményt később szolgálati lakásként használhatták az azt igénybe vevők. Mindezt pedig nemcsak a fennmaradt írásos dokumentumokból – újságcikkekből, szerződésekből, hirdetmények­ből –, de a helyszíni bejárásból is megtudtuk. A kutatómunka eredményét először egy-egy prezentációban Kovács Attiláné könyvtáros, Rideg Lászlóné könyvtárvezető és Tóth Dezső hajdani iskolaigazgató mutatta be, akik az egyórás előadást követően vezényelték az érdeklődő gyermekeket, szülőket és nevelőket az iskola minden zegzugába.

– Még sohasem jártam itt! – lépett be az egyik iskolás lány egy számára új helyiségbe. A tablókról fekete-fehér szemek néztek vissza ránk, felettük a felirat: 1952-ben végeztünk. Nem is kellett messzire menni, a népes tömeg csakhamar a korábbi nagyvendéglőben találta magát, ahonnan – szűk hely lévén – tízesével kéredzkedhettek be a börtönhelyiségbe, hogy szemrevételezzék.

Nos, ilyen izgalmakat is tartogatnak Enying és az Országos Könyvtári Napok idei programjai.