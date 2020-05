Folyamatosan visszatér az élet?

Noha kezdetben több helyen voltak még zökkenők a hivatalokban a home office-ra váltásnál, az efféle munkarend mégis működőképesnek bizonyult Fejér megyében is. Egyelőre a legtöbb helyen még várnak a személyes ügyintézés újraindításával.

Mindezt természetesen első kézből, vagyis az önkormányzatokban, a polgármesteri hivatalokban dolgozóktól tudjuk. Körképünk főbb kérdései: a tapasztalatok alapján menynyire ment gördülékenyen az ügyintézés a szigorúbb szabályozások idején, milyen megoldásokat alkalmaztak az önkormányzatoknál, s mikor várható, hogy az egyes településeken visszatér az élet a hivatalokba is?

Váltásban dolgoznak

Sáregresen egyelőre marad az otthoni munkavégzés a köztisztviselők esetében. Ketten váltásban dolgoztak, dolgoznak: míg egyikük a hivatalban intézte az ügyeket, a másik dolgozó otthon maradt. Mielőtt működőképessé vált ez az új rendszer, volt egy kisebb átfutási idő, de a tapasztalat alapján végül minden gördülékenyen zajlott tovább – értesültünk Albertné Tiringer Mária polgármestertől. Tőle tudjuk azt is: esetükben nehezítette ezt a fajta munkavégzést, hogy az első két hétben az egyik kollégájuk karanténba került.

Sáregresen egy gyűjtőláda segítette, segíti a kommunikációt a dolgozók és az ügyfelek között: ide érkeztek a kérelmek, az újság, de az intézményi étkezésre vonatkozó felmérés válaszait is ebbe a ládába dobták be az érintettek. A dokumentumok között persze az iskolai, óvodai szülői nyilatkozatok, valamint a 65 év felettiek támogatásával, segítésével kapcsolatos igények is megtalálhatók voltak.

– A sáregresiek, ahogyan az a rendezvényeinken is látszódni szokott, ismét nagymértékben összefogtak. Ezúton is köszönöm a segítségét mindenkinek! – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette: ezen a héten még az újonnan bevezetett munkarend szerint működnek, de folyamatosan egyeztetnek a visszaállásról, annak idejéről, lehetőségeiről.

Kikéri a képviselőtársak véleményét

– Minden irodában dolgozott ügyintézőnk a korlátozások ellenére, teljes állománnyal „vittük a várost”. Csupán az utóbbi három hétben álltunk át ügyeleti rendre, de most maradunk is így egy ideig – mondja Bálint Istvánné bicskei polgármester. – A kapuban vártuk az ügyfeleket a leggyakrabban igénybe vett nyomtatványokkal, az illetékes ügyintéző lefáradt a szükséges személyes találkozáshoz. Az ügyeleti rend feloldásával nem sietünk, Fritz Gábor jegyző úrral úgy látjuk, hogy működik ez a forma is – teszi hozzá Bálint Istvánné, aki minden nap megjelent a városházán. Hetente tájékoztatja a lakosságot a koronavírussal kapcsolatos helyzetről, s a városban történtekről.

– Az élet megy tovább, a munkahelyek megőrzése pedig elsődleges szempontunk a vírusveszély miatti korlátozások idején is – nyomatékosítja a polgármester asszony. Bálint Istvánné anyakönyvvezetői vizsgát tett, ez kedves, önként vállalt feladata, árulta el. Felhatalmazása révén saját hatáskörben dönthet számos kérdésben, ám ő kikéri képviselőtársai véleményét, mielőtt határozna. A legnagyobb igénybevétel a szociális osztályra hárult, a két ügyintéző a tavalyi éves ügyfélforgalmat már meghaladta, legtöbb a segélyekre vonatkozó kérelem volt.

Ügyfélszolgálati pult a folyosón

Március végétől ügyeleti rendben működik a mányi polgármesteri hivatal, s egyelőre nem is oldják fel ezt a helyzetet.

– Ügyintézőink többsége kisgyermekes édesanya, illetve védett korú dolgozónk is van – ők az otthoni munkavégzéssel látják el feladataikat – mondja Ugron Zoltán polgármester. – A kijárási korlátozás enyhült, ám a veszélyhelyzet még fennáll, mi egyelőre nem lazítunk – teszi hozzá. A jegyzővel, Hopka Ritával összhangban döntöttek így. A folyosón ügyfélszolgálati pultot állítottak fel a mányi hivatalban is, ám döntően elektronikus úton folyik az ügyintézés. A tavalyihoz képest a segélyek másfélszeresét fizették ki, a humánerőforrás bizottság véleményét továbbra is kikérte a polgármester, nem saját hatáskörben döntött, noha tehette volna. A hivatali munkában nincs elmaradás, a mányi lakosság pedig példásan fegyelmezett a korlátozások betartásában, nyomatékosítja Ugron Zoltán.

Nem állt meg az élet, még park is épül

– A Pákozdi Polgármesteri Hivatal nyitvatartása a veszélyhelyzet alatt is folyamatos, de korlátozott ügyfélfogadással dolgozunk. A korlátozás nem érinti az anyakönyvi ügyintézést, valamint az elektronikusan el nem intézhető sürgős ügyeket – tájékoztatta lapunkat Kardos Ádám polgármester. – A helyi védekezéssel kapcsolatos teendőket, ideértve az időseknek a bevásárlást, gyógyszerkiváltást, a polgárőröknek és önkénteseinknek köszönhetően sikeresen elvégezzük.

Az iskolai oktatás továbbra is digitális eszközök segítségével működik, míg az óvodai ellátást egyre több család igényli. A veszélyhelyzettel kapcsolatos teendők ellátása mellett azonban a településen nem állt meg az élet, ezt hivatottak alátámasztani a közelmúltban átadott buszvárók, a művelődési ház vizesblokkjának felújítási munkálatai vagy akár a Templom sor és a Jókai utca kereszteződésében épülő park és játszótér kivitelezési munkálatai is. A fejlesztések megvalósítása mellett az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a Magyar falu program pályázatainak elkészítésére és benyújtására.

Gyakori telefonhívások

– A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Vértesacsai Kirendeltségén az anyakönyvi ügyintézést kivéve továbbra is szünetel az ügyfélfogadás. Ennek ellenére a személyesen megjelenők eddig és ezután is számíthatnak munkatársaink közreműködésére ügyes-bajos dolgaik intézése során – mondta Kovács Zoltán, Vértesacsa polgármestere. – Dolgozóink többsége a veszélyhelyzet kihirdetése óta otthonról látja el feladatát, és csak szükség esetén jön be a hivatalba, emiatt természetesen a jelenlévőkre több feladat hárul. Voltak olyan napok, amikor például a gyakori telefonhívások miatt egyéb feladatokkal alig tudtunk foglalkozni. A kezdeti nehézségek után mára normalizálódott az ügyintézés folyamata. Kollégáinkat az ügyfelek mobiltelefonon és elektronikus úton is gond nélkül elérhetik, segítségükre mindenképpen számíthatnak. A megszokottól eltérő körülmények ellenére az önkormányzatok részére kiírt pályázati lehetőségeket továbbra is figyelemmel kísérjük. A közelmúltban megjelent Magyar falu programban elérhető négy területre, a járda, a belterületi út és a művelődési ház felújítására, illetve egy univerzális traktor beszerzésére is benyújtottuk pályázatunkat.

Személyes kapcsolatok

– Március végétől a kincsesbányai hivatal kolléganői és a jegyző is otthoni munkavégzést folytattak – számolt be a fejleményekről Murányi Marianna, Kincsesbánya településvezetője. – Az ügyintézés a halotti anyakönyvezést leszámítva telefonon és elektronikusan zajlott. A hivatalban dolgozó polgármester és a „home office”-ban dolgozó munkatársak között gördülékenyen zajlott az információcsere. Tapasztalataink alapján a teljes otthoni munkavégzés nem tud megvalósulni, hiszen az iratok többsége a munkahelyen van tárolva, illetve az emberek jelentős része nem tud elektronikusan ügyet intézni, vagy ragaszkodik a személyes kapcsolathoz.

A kitöltött nyomtatványokat a hivatalban is a postaládába kértük helyezni, de ezekhez azért csak kapcsolódtak személyes kérdések is. Az idősek ellátásának feladatai ugyancsak a hivatalban futottak össze, tehát mindenképpen szükséges a személyes jelenlét. Összegzésként elmondható, hogy a munkatársak tekintetében működik az otthoni munkavégzés, de a lakosság számára ez nem kielégítő megoldás. Kincsesbányán május 11-től már a munkahelyen folytatják feladataik elvégzését a hivatal munkatársai, de a személyes ügyfélfogadás továbbra is korlátozások mellett történik.

Gyűjtőláda a községháza előtt

Sárszentmihályon a megváltozott ügyintézési menetet a polgármesteri hivatal munkatársaival együtt a lakosság is megértően, fegyelmezetten és rugalmasan kezelte, kezeli – mondta el lapunknak Óber Andrea polgármester. A bejelentéseket, kéréseket, kérdéseket a hivatal bejárata előtt elhelyezett gyűjtőládába helyezik vagy e-mailen küldik be a polgárok, illetve segítségnyújtás telefonon is történik. Az ügymenet, az ügyintézés zavartalanul biztosítható, ugyanúgy a kis létszámú esküvők lebonyolítása is. A szociális asszisztens és a családsegítő munkatársak napi szinten bejárnak a községházára, továbbra is emelt óraszámban nyújtanak segítséget a rászorulóknak. A polgármesteri hivatal többi dolgozója (beosztásnak megfelelően) hetente egy-két alkalommal helyileg a hivatalban végez munkát, a fennmaradó időben pedig az online rendszereknek köszönhetően otthonról végzi az ügyintézést. A további enyhítésekről még tárgyal a képviselő-testület.