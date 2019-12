Fókuszban az idősgondozás és a gyermekétkeztetés Szabadbattyánban

Szabó Ildikó személyében új polgármestert választottak októberben a településen, s részben megújult a képviselő-testület.

Alpolgármesternek Pletser Ádámot választotta a grémium. A megválasztott képviselők közül Bihácsi István időközben a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke lett, így helyére a testületbe Fodorné Helemin Viktória került. Négy bizottság alakult. A pénzügyi és gazdasági bizottság elnöki teendőit Németh Lajos látja el, az ügyrendi és vagyonnyilatkozat- kezelő bizottságét Balázs László, a szociális és egészségügyi bizottságét Óberné Kámán Erika, a sport-, oktatási és kulturális bizottságét Fodorné Helemin Viktória. – Szabadbattyán viszonylag „összkomfortos” település, de vannak még feladatok ezen a téren is – hangsúlyozta Szabó Ildikó.

Jelmondata így szól: „A jövő nem változik. Te változtatod azt„

– A településkép alakítása mindannyiunkat érint. Folyamatban van a településrendezési tervünk felülvizsgálata, a lakosságot is megszólítottuk ebben. – Az első heteket, hónapokat az erőltetett menet jellemzi. Folytatjuk az utak, járdák felújítását, a közvilágítás bővítését, készülünk az adventre. A Magyar Falu program nyertes pályázatával megoldódik az óvoda légtechnikai felújítása, megszépül az udvara. Lakossági fórumot tartottunk Emmarózán; át kell gondolnunk a volt takarékszövetkezeti épület és más, kihasználatlan önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítását. Szabó Ildikó családja több generáció óta szabadbattyáni, ő is a faluban nőtt föl, gyermekei helyben jártak óvodába és most általános iskolába. Teendőit társadalmi megbízatású polgármesterként látja el. Mint elmondta: több évtizedes, közigazgatási és vállalkozási területen szerzett tapasztalatát és szakmai tudását szeretné a település számára kamatoztatni, hogy a szabadbattyáni polgárok megfelelő ellátásban részesüljenek. Nézete szerint főként az idősek gondozása terén van szükség jelentős előrelépésre. Másik sürgős feladatnak ítéli a gyermekétkeztetés javítását, külön hangsúlyozva az eltérő étrendű gyermekek (például cukorbetegek, glutén- és tejérzékenyek) megfelelő ellátását.

Kiemelt jelentősége van a Kula toronynak

Nagyon veszélyesnek tartja a gyalogos és a kerékpáros közlekedést a 7-es főút mentén. – Olyan településen szeretnék élni, ahol minden korosztály szívesen tölti a napjait, kulturált, igényes környezetben, ahol lehet játszani, gyermekeinket az egészséges életmódra nevelni – emelte ki. – Falunkat nemcsak lakóhelyként, de élettérként is szemlélem, fontosnak tartom, hogy a központon kívül a többi településrész is hangsúlyt kapjon, mint például Falubattyán, Emmaróza vagy a József Attila és a Dózsa György utcai térség. Az együttélés egyik alappillére az információval való kellő ellátottság, ami elengedhetetlen a közösségépítéshez. Ahogy fogalmazott: a megfontolt döntések előfeltétele, hogy tudjunk közös dolgainkról! – Szabadbattyán olyan értékekkel bír, melyeket jobban meg kell ismernünk s előnyünkre fordítanunk. Kiemelt jelentősége van a Kula toronynak, amelynek kapcsán a Szent István Király Múzeummal együttműködve, külön munkacsoporttal megkezdődtek a munkálatok. A Cifrakert a település különlegessége, természetvédelmi terület, méltó bánásmód illeti meg – tette hozzá Szabó Ildikó. – Felelősségünk van gyermekeinkkel szemben a környezetvédelem területén is, mely jövőnk alapja. Több növényre van szükség, szívügyem a levegő védelme. Erősítenünk kell e téren is az összefogást. Hiszem és tudom: nem minden pénz kérdése.