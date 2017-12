Az ünnepi rohanás idején különösen fontos: tartsuk be a megengedett sebességet!

Tavaly április óta működik az ország útjait felügyelő Véda rendszer. Az idei év közepéig országosan 15,5 milliárd forint büntetést szabtak ki a kamerák képe alapján, de vajon csökken-e a „nagyobb felügyelet” hatására a balesetek száma?

Amikor 2015 végén elkezdték felszerelni a főutak fölé belógó furcsa „vaskapukat”, sokan találgatták, hogy a furcsa szerkezeteknek mi lesz a funkciójuk. Hamar kiderült, hogy ezek a kamerák bizony nemcsak a teherautókat, hanem a személykocsikat is árgus szemekkel figyelik: ha a megengedettnél gyorsabban hajtunk, 30-300 ezer forintot, a leállósávban autózásért 100 ezret kell fizetnünk. Ha a kocsi műszakija lejárt, 40-60 ezer forintos csekkre számíthatunk.

Ugyanígy büntetik a kézből telefonálást, a záróvonal átlépését és azt is, ha nincs bekötve az övünk.

Országosan 365 „mindentlátó szem”

Magyarország útjain a rendszer kiépítését követően összesen 160 változtatható helyű és 365 fix telepítésű, a forgalmi sávokat figyelő kamera működik. Arról érdeklődtünk az Országos Rendőrfőkapitányságnál, hogy a rendszer tavaly tavaszi indulása óta országosan, illetve Fejér megyében hány autóssal szemben, mekkora összegben szabtak ki bírságot a kamerák képe, mérése alapján.

Az ORFK válasza szerint a Véda kamerahálózat 2016. április 5-én kezdte meg rendszerszintű működését, ettől az időponttól 2017. június 30-ig az objektív felelősség kategóriájába sorolható jogsértések, valamint a sebességtúllépés miatt a változtatható helyű és a fix közúti ellenőrzési pontok felvételei alapján országosan összesen 462 147 esetben szabott ki a rendőrség bírságot, ezen büntetések összege 15 milliárd 589 millió forint.

Fejérben tizenhét kamera működik

Arra, hogy a megyében konkrétan hány esetben „villant” a kamerák nem létező vakuja, a rendőrség nem adott pontos választ, arra hivatkozva, hogy a területi egységekre, a legnagyobb bírságra, a legnagyobb sebességre vonatkozó adatszolgáltatás csak az ügyek egyenkénti vizsgálatával lenne lehetséges, ami aránytalanul nagy munka lenne.

Fejér megyében egyébként nyolc helyszínen van fix telepítésű kamera, ezeken kívül kilenc darab változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont is működik. A fix kamerák helyei: a 81-es úton Sörédnél, Baracskán a 7-es úton, Székesfehérváron a 7-es úton, azaz a Kadocsa elkerülő úton, valamint az M7-es autópályán is működik ilyen kamera, a 60. kilométerszelvényben, mindkét irányban. A 63-as úton Abánál, a 64-es úton Enying-Balatonbozsok belterületén, valamint a 6-os úton, Dunaújvárosnál is működnek a komplex ellenőrzőpontok.

Néhány év kell az értékeléshez

Az, hogy ez a rendszer mennyire ösztönzi az autósokat a szabályok gyakoribb betartására, az óvatosabb vezetésre, talán majd két-három év múlva látható. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló rendelet alapján a személyi sérüléses közúti balesetek adatainak szolgáltatója az ORFK, azonban a statisztikákat a KSH készíti. Adataik alapján 2003-ban még közel húszezer baleset törént, ebből 1135 végződött halállal. 2014-ben már csak 15 ezer 847 közúti baleset volt, ebből 573 halálos, így a statisztika itt egyértelműen javul. A Véda rendszer munkába állása idején, 2016-ban 16 ezer 627 volt a balesetek száma, ebből 565 halálos „találkozó” volt.

Ha Fejér megyét nézzük, 2016 első felében 282 karambolt és 11 halálos balesetet mutat a statisztika, 2017 első felében pedig 305 baleset történt, kilenc halállal végződött.