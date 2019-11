Fényesebben ragyogó – Szücsi Frigyes régész tartott előadást

Kedden kora este Szücsi Frigyes, a Szent István Király Múzeum régésze tartott előadást a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében. Tudják, ő az egyik régész, aki kutatja a városfalat!

A program a könyvtár Hely, ahol élünk! nevet viselő helytörténeti előadás-sorozatának újabb állomása volt. A régész Székesfehérvár középkori, szűkebben Árpád-kori védműveiről beszélt, az új kutatások fényében. Amely „fényben” Székesfehérvár múltja még fényesebben ragyog, mint azt korábban gondoltuk!

Mint arról már lapunkban is többször írtunk, Szücsi Frigyes és Szőllősy Csilla régészek szenzációs feltárási eredményeket mutattak fel a nyár végén. A Jókai utca 14. szám alatti ingatlanon áshattak csapatukkal. Siklósi Gyula 1981-es, a Jókai utca 20.-nál feltárt leleteivel, dokumentációjával összevetve az újakat, illetve azokat új természettudományos (radiokarbon, dendrokronológia) vizsgálatoknak alávetve bebizonyították, hogy Székesfehérvár kő városfala a 11. században épült. (Nem a tatárjárás után, valamikor a 13. század fordulóján.)

Szücsi Frigyes szólt a Lakatos utcai régészeti eredményekről is. Az ottani ásatások is alátámasztják a fentieket. Illetve előadásában bemutatta azokat az érveket is, amelyek alapján feltételezhető, hogy nem 972-ben, Géza fejedelem korában, hanem annál fél évszázaddal előbb alapult Székesfehérvár városa.

Az újabb természettudományos kutatások Siklósi által feltárt leleteken való alkalmazása kapcsán Szücsi arról is szólt, hogy a városfal tornyai is előbb épülhettek: meglehet, hogy azok is a 11. században. Ezzel kapcsolatban (is) folytatódik a kutatómunka.