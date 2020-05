Felsőcikolán továbbra sem jutnak tiszta vízhez a lakók

A városhoz tartozó Felsőcikolapuszta körzetében már tavaly elindult a ivóvíz megtisztítása, azonban még a mai napig nem ért a végéhez a történet. A vastalanító továbbra is a vízjogi engedélyekre vár.

A cikolai vízhálózat kiépítésere kiírt pályázatot a Noble Kft. nyerte meg, s ennek gerince már el is készült. A hálózat költségeit hitelből intézte Pusztaszabolcs (250 millió forintot vettek fel a banktól, melynek egy része a vízhálózat fedezetét szolgálja – a szerk.), melynek alapján az előző városvezetés létrehozott egy vízi közmű-társulást, ami jogi alapot nyújtott a hitelkérelemnek. Időközben az elnökök lemondtak, a társulás pedig megszűnt, így annak jogi felszámolását egy ügyvédi iroda kapta meg feladatul, míg a vastalanítóval kapcsolatos teendők teljes egészében a hivatalra, illetve a Pusztaszabolcsi Önkormányzatra szálltak át.

– Mi már tavaly leszerződtünk Pusztaszabolcs önkormányzatával a vastalanító szerkezetével kapcsolatban, melynek fejleményeként legutoljára az előző héten küldtem egy terjedelmes összefoglalót a polgármester asszonynak a beruházás legfrissebb kimutatásairól. Ez a projekt még az előző városvezetés idejében indult el, és tart azóta is – árulta el Bangó Ernő, a fentebb említett vastalanító beruházást kivitelező Vasi Agilitás Kft. ügyvezetője.

– A helyieknek joguk van a tiszta vízhez, ám jelen pillanatban ez számukra nem adott. Az a szerencsés helyzet áll fönt, hogy a tervezéssel és a kivitelezéssel is minket bíztak meg. Ennek első lépcsőjeként a tervvel időben elkészültünk, viszont a vastalanítónak még azóta sincs engedélye. Ez azért fontos pont, mivel addig a kivitelezést sem tudjuk elkezdeni a jogerős létesítési engedély hiányában. Legjobb tudomásom szerint jelenleg is zajlik az engedélyezés eljárása a Fejér Megyei Katasztrófavédelem Vízügyi Hatóságán keresztül – zárta le Bangó.

A vastalanítóval kapcsolatos fejleményekről megkérdeztük Pusztaszabolcs polgármesterét is, hogy bővebb tájékoztatást kapjunk.

– Egy helyi cég, a Noble Kft. építette ki a gerincet, és úgy gondolom, hogy júniusban el is kezdődnek a háztartásokba való bekötések – tájékoztatta lapunkat Simonné Zsuffa Erzsébet.

Szerinte, ha az eredeti időponthoz képest féléves csúszással is, de végre megkapja a megfelelő engedélyeket a vastalanító, akkor elkezdődhet a beépítés, melyet akár egy hét alatt véghez is tudnak vinni.

– Az önkormányzatnak most két nagy feladata van ezzel kapcsolatban: az egyik az, hogy a víziközmű-társulás meg­szűnésével segítsük minél gyorsabban levezényelni a lakók számára a vízfejlesztést törvényes kereteken belül. A másik pedig, hogy a nyár közeledtével kötelességünk ivóvizet biztosítani a felsőcikolapusztai lakosok számára, amíg nem épül ki a vastalanító. Megmondom őszintén, hogy ez engem is mélyen érint. Higgye el, most is kaotikus a helyzet, hiszen van, amikor rozsdás színű víz folyik, ráadásul a nyomáskülönbségek is akadályozzák a normális vízvételt! A háztartásokban ezzel a vízzel mosnak és főznek, ebben fürdenek.

Méltatlannak tartom a 21. században ezeket a körülményeket. A vizet a szabályok szerint időközönként bevizsgáltatjuk, és az alapján merem mondani, hogy fogyasztható, de a lakók bolti vizet isznak. Az elkészült fejlesztés üzemeltetője a DRV Zrt. lesz, ahogy a városban is. Azon leszünk, hogy mielőbb tiszta víz folyjon a csapokból.

A fejlesztés 50 családot érint majd , az őket terhelő összeg nagyjából 350 ezer forint.