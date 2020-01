Felajánlás és gyűjtésre hívó szó Fehérvárról

Mint arról már korábban hírt adtunk, a város képviselő-testülete – egyhangúlag – elfogadta Cser-Palkovics András polgármester azon javaslatát, amelynek értelmében a város tízezer eurónak megfelelő összeget ajánl fel az ausztráliai tűzvész által okozott károk enyhítésére.

Ráczné Földi Judit ellenzéki önkormányzati képviselő módosító javaslatát is egyhangúlag elfogadva rövidesen egy alszámla is nyílik, amelyen keresztül bárki csatlakozhat a gyűjtéshez.

– Több székesfehérvári jelezte, hogy szívesen segítene – mondta.

A számlaszám technikai előkészítése zajlik, amint meglesz, lapunk is nyilvánosságra hozza.

– Korunk talán egyik legnagyobb természeti katasztrófája zajlik Ausztráliában: soha nem látott méretű és hevességű tüzek tombolnak 10,7 millió hektárnyi, vagyis körülbelül magyarországnyi területen – áll a pénteken megszavazott, január 20-i keltezésű polgármesteri javaslatban. – Egy ilyen katasztrófa mind okaiban, mind következményeiben globális probléma, amelynek a kezelése közösségek széles körű együttműködését és szolidaritását igényli. Székesfehérvárnak – pénzügyi támogatás formájában – szerepet kell vállalnia ebben, ha szükséges, akkor az országban vezető szerepet, ahogyan a Notre-­Dame-ot ért tűzvész esetén is tettük. Még abban az esetben is, ha a probléma nagyságrendje messze túlmutat a felajánlásunk mértékén, és azzal a tudattal is, hogy Ausztrália gazdag és önállóan cselekedni képes nemzet. A probléma nagysága nem indok a tétlenségre, hiszen amíg egy földi légtérben, ökoszisztémában élünk, addig a probléma nem egy nemzetállamé, hanem mindannyiunké, éljünk a világ bármely pontján – olvasható ugyanott.

Székesfehérvár városa nem valamelyik nemzetközi segélyszámlaszámra, hanem a canberrai magyar nagykövetséggel egyeztetve az ausztrál államnak vagy egy általa megjelölt szervezetnek utal.