Fejlesztésre összesen 3,4 milliárdot kapott Rácalmás

Az elmúlt évek fejlesztéseit a legbeszédesebben maguk az elkészült beruházások, de legalábbis az azokról készült fotók mutathatják be.

Legalábbis így vélekedett beszélgetésünk kezdetén Schrick István polgármester, aki példának egyebek közt a Millenniumi parkot említette föl, amely korábban csupán egy elhanyagolt nádas volt egy füves térség közepén. Való igaz, tavaly ilyenkor a Duol tudósításában a polgármester még így fogalmazott:

– Azt szeretnénk, hogy a rácalmásiak fél év múlva már rá se ismerjenek erre a területre.

– És lőn: ha valaki egymás mellé helyezi a területről készült korábbi és mai felvételeket, nem ismer rá a tó környékére. A Rácalmás szívében található háromhektáros Millenniumi parkot pályázati forrásból, 102 millió forintból hozták rendbe, amelynek során a tó partvonalát cölöprendszer segítségével stabilizálták, a környező parkot pedig saját kúttal támogatott öntözőrendszerrel tartják karban a mostanihoz hasonló, meleg nyári hónapokban is. A hely szinte hívogat, igazi büszkesége az idén 10 esztendős városkának.

A polgármester másik példája a tavaly augusztusban felavatott sportcsarnok volt, amely a maga nemében egyedülálló. Egyrészt küllemében az, hiszen Makovecz-tanítvány tervezte, másrészt a város életében játszott szerepét tekintve is. A 2100 négyzetméteren és 1,3 milliárd forintból elkészült sportcsarnok építése – ahogy Schrick István fogalmazott – az egész cikluson átívelt. Átadása óta a gyerekek és a helyi sportolók miatt is teljes kihasználtsággal működik a hiánypótló létesítmény. Rácalmás városának korábban nem volt nemhogy rendezvényterme, de nagy terme sem, ahol 200 ember leülhetett volna. Az új csarnok rendezvényközpontként 900 fő befogadóképességű, sportcsarnokként pedig 270 főnek biztosít ülőhelyet fullon kihasználtan.

Hamadikként a régi, leromlott állapotú ravatalozót hozta szóba Schrick István, ahol elsőként is a temető üzemeltetését vették át az egyháztól, majd beállítottak két alkalmazottat a területen szükséges teendők ellátására, aztán újjáépítették a ravatalozó épületét is. Itt szintén a Makovecz-tanítvány Zsigmond László Ybl Miklós-díjas építész tervei alapján dolgoztak – az eredmény itt is magáért beszél.

E három látványos beruházáson túl egy balesetveszélyes útszakaszon, a Kulcsi út mellett készült biztonságos kerékpárút az elmúlt időszakban. Időszerű volt továbbá az óvodai férőhelyek számának növelése. Végrehajtás alatt van egy 100 milliós útépítési projekt is az ipari park irányában, illetve a város elnyert egy 73 milliós pályázatot vizitúra- útvonali megállóhely kiépítésére, amely végső formáját közel 100 millióból nyeri majd el. – Nehéz, de eredményes évek vannak mögöttünk – öszszegzett a polgármester, aki kiemelte: csak útépítésre 900 milliót fordított a város önerőből az elmúlt időszakban, fejlesztésre pedig összességében 3,4 milliárdot.

Rácalmás a betelepülést hathatósan ösztönző és annak jótékony hatásait élvező város, a gyermekek és fi atalok száma növekvőben van, azonban amikor a megoldandó problémákról kérdeztük a polgármestert, az idősgondozás feladatait hozta szóba első helyen. Egyedül e téren van még intézményi fejleszteni való – de ez már a következő testület feladata lesz.