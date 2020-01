Február 1-jétől Hadházi Ádám háziorvos helyettesít Alcsútdobozon és Tabajdon

Nem lesz könnyű dolga a két községbe érkező háziorvosnak, mert személyes tiszteletnek és megbecsülésnek örvend Te­mes­szent­andrási György, aki negyvennyolc esztendeje szolgál a két község közös praxisában.

A két település közös orvosaként 1972-ben foglalta el állását a tüdőgyógyász szakképesítésű doktor, mindenképpen vidéken szeretett volna élni és dolgozni, mondta el korábban is, ha kérdezték döntése felől. Idén január 31-én lejár a felmondási ideje, mindenképpen helyettesről kell gondoskodnia a gesztorönkormányzatnak, monda el Tóth Erika, Alcsútdoboz polgármestere a legutóbbi testületi ülésen. A polgármester asszony második ciklusát kezdte meg tisztében, a vele együtt héttagú testületben szinte valamennyiüknek van véleménye, érzelmi hozzáállása az „orvosügyben” – ez kiderült. Tabajdon Bárányos Csaba is a második ciklusban kapott felhatalmazást, az ezerlelkes településen ötödmagával vezeti az önkormányzatot, s náluk is ugyanaz a helyzet.

Komplex gyógyítást végzett, biztató szóval sem fukarkodott

A fiatalabbaknak a doktor bácsi, az idősebbeknek a doktor úr lényegében az életük része lett, annál is inkább, mert Temesszentandrási György intézménnyé vált mindkét faluban. Sokáig Alcsútdobozon lakott, majd Tabajdon megvette a falu talán legöregebb parasztházát, autentikusan felújította, berendezte, s háromszor négy esztendőn át társadalmi megbízatású polgármesterként is igazgatta Tabajdot, segítséggel, hangsúlyozza, ha erről kérdik. Nem titok, az utóbbi években, de talán korábban is nála elég hosszú ideig kellett várakozniuk a betegeknek a rendelőben, mert ő komplex gyógyítást végzett. Továbbküldte, letelefonálta, megszervezte, beajánlotta a hozzá forduló beteget az általa legjobbnak vélt szakorvoshoz, kórházba, ha arra volt szükség. Ha házhoz hívták, öreget, fekvőbeteget látott el, a vigasztaló, biztató szóval sem fukarkodott. Hát ezt siratják most annyian, bár hála istennek Temesszentandrási doktor a hetvenkilencedik esztendejébe lépvén is szellemileg friss, ragyogó, gyógyítani is tud, de hát mégiscsak engedni kell őt pihenni!

Nem lesz könnyű

Az ide vonatkozó törvény nem egyszerű, a testületi üléseken boncolgatták eleget, az önkormányzatoknak kötelező feladat az egészségügyi ellátás. Alcsútdobozon már háromszor szavaztak róla, s megszületett a megállapodás és az átmenetileg biztos megoldás. Röviden az a lényeg, hogy a háziorvosi praxis egyelőre Temesszentandrási doktoré, de ha hat hónapon át nem veszi meg tőle senki, a praxisjog az önkormányzatra száll. A helyettesítés idején a helyettesítő orvost a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) fizeti. Ha ezek után fél évvel sem jelentkezik senki a praxisra, akkor a továbbiakban az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia az orvos illetményét, részben vagy egészben, de orvosról így is, úgy is gondoskodnia kell. Február 1-jétől tehát Hadházi Ádám vértesacsai háziorvos helyettesít Alcsútdobozon és Tabajdon az ő rendelési ideje után két-két órában a két községben – erről beszélnek hetek óta a két faluban. Az új doktornak ugyan bizalmat szavaznak: ki nehezítené a dolgát? De nem lesz könnyű neki sem, Temesszentandrási György három-négy generációnak – a legöregebbeknek a dédunokái révén – ismeri betegségét, lelkiségét. A napokban dugig van a felújított, fogorvosi rendelővel és védőnői szolgálattal ellátott szép alcsútdobozi egészségház éppúgy, mint a százéves tabajdi községháza első traktusában kialakított öregecske rendelő. Csak receptért, csak jó szóért, csak még egyszer!