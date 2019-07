Farkas László: az elmúlt öt évben jutott a legtöbb fejlesztési forrás Palotaváros déli részébe

Palotaváros déli része az önkormányzati rendszer 7-essel jelölt körzete. Itt a rendszerváltozás, vagyis 1990 óta mindig ugyanúgy hívták az önkormányzati képviselőt: Farkas László.

Kezdetben baloldali pártok, tömörülések jelvénye alatt szállt síkra a mandátumért, jelenleg már független. A választókkal való állandó napi kapcsolat ápolását tartja munkája legfontosabb részének.

– Úgy érzem, az emberek hangulatát sokkal jobban befolyásolják a közvetlen környezetükre, saját életükre hatással lévő fejlesztések, egy szemetes, egy pad, egy járdafelújítás, mint bármi más – magyarázta.

– Az elmúlt 5 év volt a legsikeresebb! – mondta a képviselő, értelemszerűen az eddigi 29-ből. – Több mint 300 millió forintot fordított a város közvetlenül erre a városrészre – számolt be.

Farkas dicsérte a Saára Gyula-program út-, járda- és parkolófelújítási munkálataira pénzt és sort kerítő beruházást, amely Palotaváros déli részén is hatott.

– Az elmúlt öt évben meg­újultak a szervizutak. Az utcák egyik oldalán sikerült megcsinálni a járdafelújítást. Megépült négy vadonatúj parkoló – sorolta.

A legnagyobb ebből a 75 férőhelyes Jancsár utcai parkoló. A Cserepes közben két, összesen 30 férőhelyes parkoló épült, s a Bory Jenő-iskola mögött is létesültek új helyek.

– Jóllehet nagyon sok parkolót építünk és újítunk fel, kevés a parkolóhely. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy annak idején ezeket a nagyvárosi lakónegyedeket nem úgy tervezték elődeink, hogy majd minden lakáshoz egy, sőt két gépkocsi is tartozik – ecsetelte Farkas. Nem gondoltak Székesfehérvár gépjárműszámának robbanásszerű gyarapodásával.

A képviselő rámutatott, ma egy új társasház vagy bérlakás építéséhez lakásonként másfél parkolót kell megépítenie – telken belül – a beruházónak. Ha máshogy nem, a föld alá. Odafent további új parkolók kialakítása lassan csak a zöldfelületek rovására volna lehetséges.

A városrészhez tartozik a Palotai úti murvás parkoló is, ahol már bő évtizede nem épült pláza, amely alá anno még egy irgalmatlan nagy, 1200 férőhelyes mélygarázst is terveztek. Bár az ingyenes helyek most jól jönnek a nagy murváson, de a házakba onnan beszálló por, a rendezetlenség már nem menő. Farkas László is bízik benne, hogy hamarosan rendeződik a terület sorsa.

Egyébként, mint biztosan tudják, a régi 1. számú piac is jobbára parkolóként fungál.

Az önkormányzati képviselő nagy kedvvel beszélt a Petőfi, illetve a János vitéz parkról. 100 millió forint fölött volt kialakításának a költsége, ez nincs benne a fenti 300 millióban.

– A kertépítészet technikájával kívántuk bemutatni János vitéz barangolásait. Talán nem mindenki tudja, hogy a dombos rész János vitéz lengyelországi bolyongásait ábrázolja. A Sütő utca 2–4. magasságában lévő hatalmas sziklák az óriások földjét szimbolizálják. A rózsaliget a francia udvart jeleníti meg. A park folytatásaként épült meg a szökőkút, amelynek a káváján Kukorica Jancsi furulyázik, mellette a nyáj, amelyet ő legeltetett – fogalmazott Farkas László. – Ez olyan park, amelyre az emberek felkapják a fejüket – tette hozzá.

Farkas László egyébként az önkormányzat vezetésével közösen tervezi a körzethez most átkerülő Balatoni út 5–15. fejlesztését; két lépésben, összesen 200 millió forintból. Az első ütem akár már a jövő évi büdzsében benne lehet.

A Jancsár utcában újabb 25 parkolót szeretne, ahogy a következő időszakban a Horog ház körüli parkolók kialakítása is napirendre kerül. További fásítás, illetve a városrész közvilágításának rekonstrukciója is fontos terv.