Ezúttal nem bulizni voltak a fiatalok a Petőfi Kultúrtérben

Miért fontos, hogy egy szórakozóhely biztonságos legyen, és mit is jelent ez? Erről beszéltek fiataloknak a Petőfi Kultúrtérben.

Az alkalomra természetesen nem bulizni jött össze a fiatalság a belvárosi szórakozóhelyen, hanem hogy meghallgassák a Székesfehérvári Zenés Szórakozóhelyek Egyesületének tájékoztatóját. Ez a szervezet nemrég azért jött létre, hogy elősegítsék Fehérváron a fiatalok biztonságos kikapcsolódását, megteremtsék annak előfeltételeit, erősítsék a rendezvényhelyszínek és a szervezők közötti kommunikációt, valamint mérsékeljék a fiatalok alkohol- és drogfogyasztását.

A minősítést félévente ellenőrzik

A kihelyezett osztályfőnöki órán – amelyen a Tóparti Gimnázium két osztályának diákjai vettek részt – Cser-Palkovics András polgármester azzal köszöntötte az ifjakat: nem a papolás a cél, hanem hogy megmutassák, úgy is lehet jól szórakozni, ha betartanak bizonyos szabályokat. S fontos, hogy a fiatalok magukra és egymásra is vigyázzanak, ha pedig baj van, jelezzék.

Kovács Antal egyesületi elnök a minőségbiztosítási rendszerről szólt, amelyet a hatóságokkal együtt alakítanak ki. Jelenleg öt klub – Fezen, Petőfi Kultúrtér, Paraba, Nyolcas Műhely, Alba Bár – csatlakozott az egyesülethez, ezek már biztonságos szórakozóhelyek, de várják még azokat, amelyek szívesen részt vennének az összefogásban. A helyszínek felmérése és minősítése pár hét múlva elindul. A minősítésnek való megfelelést félévente ellenőrzik a hatóságok, vagyis a rendőrség és a katasztrófavédelem.

Kovács Antal beszélt arról is, miért fontos, hogy bekamerázott legyen egy szórakozóhely, hogy mindenki betartsa a házirendet, és elmondta, hogy a 18 éven aluliak (de 14 év fölöttiek) külön karszalagot kapnak.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Schekk Géza rendőr alezredestől megtudtuk, pozitívan fogadják a hasonló kezdeményezéseket. A szülőknek sem mindegy, hogyan szórakozik a gyermekük, milyen körülmények közé engedik el őket. Az ellenőrzést kiterjesztik a csatlakozó szórakozóhelyekre, ahol sosem a zaklatás szándékával néznek körül. Kelemenné Mészáros Erika őrnagy arra hívta föl a figyelmet: nem a büntetés a cél, hanem az, hogy a helyes döntések meghozatalában segítsék a fiatalokat. Fontos, hogy a belső erkölcsi mércéjük szinkronban legyen a külső mércével.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Farkas-Bozsik Gábor tűzoltó alezredes úgy fogalmazott: azért van itt, mert mindenkit hazavárnak. Ők is ebben segítenek hatóságként, ha vészhelyzet van, illetve annak megelőzéséhez is hozzájárulnak.

A fehérvári DJ, Pixa mindezekhez hozzátette: sokszor ő felel a fiatalok szórakoztatásáért, ezért példát kell mutatnia. Ő nem iszik alkoholt, nem drogozik, de még csak nem is dohányzik, másokat pedig mindig a mértéktartásra ösztönöz.