Ezernél több munkahelyet kínáltak a hétfői állásbörzén

Negyedszer rendezett – a fehérvári önkormányzat támogatásával – állásbörzét a Fejér Megyei Hírlap hétfőn az Alba Regia Sportcsarnokban.

– A börzén közel harminc kiállító több mint ezer betöltetlen pozíciót kínál. Egyaránt van köztük olyan, amit pél­dául a gyesről visszatérő kismamára, illetve olyan, amit arra a többdiplomás szakemberre szabtak, akinek egyébként van munkája. A kiállító cégek nem csupán fehérváriak, hanem móri vagy dunaújvárosi vállalat is jelen van – mondta lapunknak hétfő délelőtt Vezér Dávid, a Mediaworks regionális értékesítési vezetője.

A karriersarokban az önéletrajz elkészítésében is segítettek

– Az elmúlt években gyökeresen megváltozott a helyzet a munkaerőpiacon. Míg 4-6 éve a munkavállalóknak kelt el a segítség az elhelyezkedéshez, átképzéshez, ma már a munkaadókat állítja kihívás elé az üres állások betöltése. Különösen így van ez Fehérvár esetében. Erre a nehézségre kínál megoldást a Hírlap immár hagyományos rendezvénye – emelte ki Vezér Dávid, aki azzal folytatta, hogy az állásbörzén sokkal alaposabban tájékozódhatnak az álláskeresők vagy munkahelyet váltók, mintha csupán a hirdetéseket böngésznék. Itt ugyanis arra is van lehetőség, hogy megismerkedjenek az adott cég filozófiájával, termékeivel, s a munkakörülményekről is kaphatnak felvilágosítást.

Az állásbörzére Cser-Palkovics András polgármester is kilátogatott. A kiállítók között képviseltette magát a honvédség is, amely szerződéses és tartalékos katonákat egyaránt keres. A standon érdeklődésünkre a juttatásokról elmondták, hogy a tartalékosok évi egyszeri alkalommal rendelkezésre állási díjat kapnak. Ha pedig behívják őket – a beosztástól és a rendfokozattól függően –, akkor illetményt. A tartalékos munkáltatóját – a vele kötött szerződés alapján – pedig kompenzáció illeti meg erre az időszakra.

A börzén képviseltette magát a móri Gestamp is. A cég a kölcsönzött munkaerőt szeretné kiváltani, ezért – a fél tucat szellemi foglalkozású munkavállalón túl – 40-50 fizikai pozícióra is keres jelentkezőket – tudtuk meg Bors Brigitta és Nyulasi Erika HR-munkatársaktól. A vállalat standján egyébként már délelőtt járt olyan komoly érdeklődő, aki még hétfő délután a tesztet is megírta Móron.

A MÁV képviselői a csoporthoz tartozó leányvállalatok üres pozícióit is kihozták a börzére. Az érdeklődőkhöz az első kérdésük az volt, hogy milyen végzettséggel rendelkeznek, hiszen olyan állást is kínálnak, amelyhez elég a nyolc általános, de olyat is, amelyhez diploma kell. Székesfehérváron – mint azt Szűcsborús Melinda toborzási szakértő lapunknak elmondta – tíz pozícióba keresnek jelentkezőket. Az FMH állásbörzéjén kiadónk, a Mediaworks karriersarkában az önéletrajz el­készítésében és kinyomtatásában is segítséget nyújtottak a kiállítás látogatóinak.