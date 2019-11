Értékteremtéssel emlékeztek Wekerlére Móron

A város híres szülöttére emlékeztek a tiszteletére állított emlékmű előtt. Jelen volt a város vezetése, valamennyi civil szervezet és a lakosok közül is sokan.

Wekerle Sándorra, Magyarország első polgári származású miniszterelnökére, kiváló tudósra, pénzügyminiszterre emlékeztek 171. születésnapján. Hagyománnyá vált a minden évben megrendezett Wekerle Napok, amelynek idei fővédnöke az eseményen szintén aktív szerepet vállaló Törő Gábor országgyűlési képviselő. Az emlékműnél a Brindisi Szent Lőrinc Borrend három lovagja, valamint két fehérvári huszár állt díszőrséget. Tóth Boróka Panna rövid népdalcsokorral adta meg a hangulatot, majd Búza Ernő, a Wekerle Sándor Alapítvány vezetője idézte meg a sváb–magyar házasságból született államférfi életét, aki Mórról indult el, egészen a kormányfői székig.

Kiemelkedő novellákat is díjaztak

A felnőttkorában több jelentős tisztet betöltő történelmi személy már gyermekkorában is kiemelkedett jó eszével, felfogóképességével. Később nemcsak politikusként volt nagy formátumú, hanem gazdasági szakemberként és jogászként is. Idősebb korában a Magyar Tudományos Akadémia igazgatója is volt, mondta a Wekerle emlékét ápoló alapítvány elnöke, Búza Ernő.

A tudományokhoz fűződő kapcsolatának emlékére a Wekerle Napok szerdán zajló eseményei között a digitalizáció és a jövőkutatás volt a téma. Csütörtökön az emlékműnél számosan koszorúztak, virágot hoztak, köztük Fenyves Péter, Mór város polgármestere, valamint a két alpolgármester, Istvánfalvi Dávid és Czahez Gábor is.

A trombitaszóval kísért koszorúzást követően a megjelentek együtt vonultak át a közeli Erzsébet téri Művelődési Házba, ahol a Wekerle Napok fénypontja, egyben záró­akkord­ja zajlott.

Hónapokkal korábban a Wekerle Sándor Életművét Gon­dozó Kulturális és Tu­dományos Alapítvány a Lam­berg-­kastély Művelődési Köz­ponttal karöltve irodalmi pályázatot hirdetett. A pályázat célja Wekerle Sándor történelmi emlékezetének meg­őrzése, saját kora, jelenkori párhuzamok, személyes élmények bemutatása. Olyan novellák elkészítésére buzdították az írói vénával rendelkezőket, amelyekben megmutatkozik az ünnepelt politikus személyisége.

Két kategóriában indult a versengés, és a művelődési ház­ban ismertették a novella­író pályázat eredményét.

A beérkezett pályaműveket a szerzők kilétének tudta nélkül vették górcső alá, figyelve a szigorú kritériumokra. Mint kiderült, a felnőtt kategóriában nagyon szoros volt az élmezőny, olyannyira, hogy három novella is elérte a maximálisan elérhető pontszámok 90 százalékát, ezért úgy döntöttek a kiírók, hogy egy alkotás megkapja az első helyezettnek járó elismerést, míg a másik kettő különdíjban részesül. A szépíró felnőttek között Kalmár Tiborné végzett az első helyen Urasági cselédek című alkotásával. A két különdíjas Horváth Zsuzsanna és Rédl Tibor lett. Az ifjúsági kategóriában könnyebb volt az ítészek dolga, ugyanis a móri Király Csenge A kísérő című novellája magasan kiemelkedett a többi közül. A győzteseknek járó díjak és elismerések átadásánál Wekerle Sándor déd­unokája, Patay Géza is gratulált a szerzőknek. A Móri Írók és Képzőművészek Szövetségének képviselői, Abonyi Ria és Ferenc részleteket olvasott fel a szerzeményekből.