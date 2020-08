Erős lelkületű nemzet nélkül nem létezik honvédelem

Díjakat is átadtak szombaton a Honvédség és Társadalom Baráti Körök országos találkozóján.

A pákozdi katonai emlékpark a nemzeti emlékezet ápolásának és az ifjúság hazafias nevelésének fontos intézménye, olyan történelmi helyszín, amely a nemzet összefogásának példája és szimbóluma, erőt adó örökség. Idén a járványhelyzet fenyegetése miatt a külföldi tagszervezetek nélkül rendezték meg itt a Honvédség és Társadalom Baráti Körök országos találkozóját, amelyen Karsai Béla, a vendéglátó fehérvári szervezet elnöke köszöntötte azokat, akik el tudtak jönni.

Kijelentette, társadalmi összefogásra van szükség ebben a helyzetben, de nem csupán a gazdasági élet területén, hanem a honvédelem érdekében is. Ezért, e támogató háttér erősítéséért dolgoznak immár huszonöt éve a HTBK tagjai is. Benkő Tibor honvédelmi miniszter szavait Szabó István államtitkár tolmácsolta. A köszöntő leszögezte, a honvédelem nem nélkülözheti a társadalom támogatását. A hagyományok fontosak, hiszen azok a nemzettudat fontos elemei, a hagyományőrzésnek pedig kiemelt helyszíne a pákozdi emlékpark, mint ahogyan ilyen tevékenységnek állnak élén a HTBK szervezetei is.

A tárcavezető azt üzente, a haza védelmét nem lehet másra bízni, az a mi dolgunk, nekünk magunknak kell megőrizni azokat a vívmányokat, amelyekért elődeink a vérüket adták. A katonai emlékpark létrejötte a széles körű összefogás szép példája, igazi, méltó örökség. Erős lelkű nemzet nélkül, legyen bármilyen jól felszerelt egy hadsereg, nem lehet a hazát megvédeni, hangzott el. Egy ilyen nemzet megteremtésében segítenek a HTBK szervezetei.

A honvédelmi miniszter a HTBK helyi szervezetének ajánlására a Honvédelemért Kitüntető Címet adományozta Silye Sándornak és László Tibornak. A Gyuricza-gyűrű elismerést Benke Tamás, Gede Zoltán és Sajner Gyula kapta, majd kiderült, hogy maga a helyszín, a Katonai Emlékpark Pákozd, Nemzeti Emlékhely érdemelte ki az Aranyember-díjat. Az ünnepséget Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondó a helyszínhez és az elhangzottakhoz méltó dalai zárták.