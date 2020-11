Épülőben: új étkező és tornaterem lesz Csókakőn

Néhány éven belül olyan vidéki iskolává válhat a csókakői intézmény is, amely infrastrukturálisan minden igényt kielégít. Ennek érdekében most új és nagyobb étkezőt építenek, de már készülnek a tornaterem tervei is.

– Nem felújítunk, hanem vadonatúj étkezőt építünk egy 100 négyzetméteres csarnok rendszerű épület formájában, amely megfelel mind az energetikai, mind pedig a népegészségügyi előírásoknak. A tervek szerint az étkező 40, míg a tálalókonyha 60 négyzetméteres lesz. Az építkezésről már négy évvel ezelőtt döntött a képviselő-testület és azóta minden évben tartalékoltunk is rá a helyi iparűzési adóból a költségvetésünkben. Ezt állami forrással egészítjük ki. A beruházás az épület berendezésével együtt 36,5 millió forintba kerül – mondta Fűrész György polgármester. Az új épület alapjai már elkészültek az iskola külső sportpályája mellett, amely a mostani étkezőtől nem esik messze. Építését leginkább az indokolja, hogy az iskola a gyerekek létszámát tekintve kinőtte a helyet, de a mostani járványhelyzet kapcsán az is bebizonyosodott, hogy szükség van egy olyan különálló épületre, amely hasonló helyzetben – amikor az iskolába nem léphetnek külsősök – a diákok mellett a szociális étkeztetést is biztosítani tudja. Ha minden a tervek szerint halad, az új épületet jövő év május végén át is adhatják. Úgy tűnik, megoldódik az évtizedek óta húzódó tornateremkérdés is, amelyre kormányzati ígéretet is kapott a terület országgyűlési képviselője és az intézményt fenntartó Székesfehérvári Tankerületi Központ által az ügyben támogatott önkormányzat. Volt ugyan az iskolának korábban tornaszobája, ám a gyermeklétszám növekedésével azt osztályteremmé kellett alakítani, az iskolának pedig azóta sincs tornaterme. Hogy milyen régóta várnak a lehetőségre a faluban, jól mutatja, hogy a tornateremhez kötelezően előírt tűzvédelmi rendszerhez tartozó tűzcsapot már 1988-ban kialakították. – A környéken talán már minden településen – még olyanokon is, ahol azóta már megszűnt az iskola – épült tornaterem, ám Csókakő kimaradt. Most közvetlen kormányzati forrásból épülhet meg a tornatermünk – mondta Fűrész. A 120 négyzetméteres küzdőtérrel rendelkező, öltözőkkel és egyéb helyiségekkel épülő tornaterem az étkező mellett kap helyet. A tervezés már folyamatban van, s ha minden jól megy, 2023 tavaszára ez a létesítmény is elkészülhet.